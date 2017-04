I driver errati possono danneggiare il sistema?

Possiedo un notebook Pavillon zd7250ea. Ho avuto un guasto alla scheda grafica ed ho dovuto ricorrere all’assistenza di HP per la sostituzione della scheda madre. Ora sono abbastanza timoroso nell’installazione anche del più semplice …

Possiedo un notebook Pavillon zd7250ea. Ho avuto un guasto alla scheda grafica ed ho dovuto ricorrere all’assistenza di HP per la sostituzione della scheda madre. Ora sono abbastanza timoroso nell’installazione anche del più semplice driver. Vorrei sapere se un driver non appropriato può essere la causa di una rottura hardware irrecuperabile, o se un driver non corretto provoca soltanto un non funzionamento “logico” della scheda. Posso installare i driver che si trovano nel sito di nVidia o sono completamente diversi e non funzioneranno o danneggeranno la mia scheda?

Un driver errato non può danneggiare fisicamente una scheda grafica, al massimo l’hardware non funzionerà o il driver stesso non verrà installato dal sistema operativo perché non compatibile.

L’unica parte che potrebbe essere danneggiata è il monitor: se per qualche motivo il driver emette una funzione di refresh troppo alta, potrebbe guastare i circuiti del monitor.

In generale, quando si parla di portatili, è meglio utilizzare i driver forniti dal produttore del portatile. I notebook hanno un hardware proprietario con una struttura diversa da quello dei computer desktop, e non è sicuro che i driver generici forniti da nVidia funzionino in modo stabile su un portatile.