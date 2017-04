I documenti di Maire Tecnimont gestiti da Indra

Indra è stata selezionata dal Gruppo Maire Tecnimont per la modernizzazione dei propri sistemi di gestione documenti e di altri applicativi.

Il contratto prevede servizi di gestione e manutenzione applicativa per 3 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Tra i centri operativi del Gruppo Maire Tecnimont che beneficiano dei servizi della multinazionale ci sono, oltre a quelli italiani, quelli situati in India, Olanda, Germania e Russia.

Nello specifico, il progetto riguarda la gestione e manutenzione dei gestori di documenti a progetto (EDMS Documentum e Sharepoint), dell’intranet istituzionale (Documentale SharePoint 2013) e di altri applicativi, tra cui emergono Treasury System, Labor Cost Budget management, Project activities planning and monitoring, Access control software, ecc.

Per ciascuna delle applicazioni Indra offre i propri servizi di supporto agli utenti, monitoraggio periodico dell’architettura, maintenance delle interfacce tra i sistemi in ambito e altri sistemi, aggiornamento della documentazione già esistente e manutenzione, analisi statistica e aggiornamento dei siti web istituzionali.

Con questo progetto, Indra contribuisce al processo di industrializzazione e ottimizzazione dei sistemi informativi di Maire Tecnimont, in linea con la vocazione innovativa della società di Engineering & Construction. Nei prossimi anni, la società prevede un ritorno significativo in termini di miglioramento del livello di servizio offerto e di efficienza nei processi interni.

Maire Tecnimont e Indra: le carte di identità



Maire Tecnimont è società quotata alla Borsa di Milano, a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) operante nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture.

In Italia Indra ha circa 700 professionisti che lavorano presso le sedi di Roma, Milano, Napoli e Matera. La società ha sviluppato competenze in Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire una solida offerta di soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Indra ha localizzato in Italia il proprio centro di sviluppo globale di soluzioni Customer Experience, completando il posizionamento attraverso la Software Lab di Napoli, che interagisce con altri 22 centri che operano in Europa, Asia e America Latina come poli avanzati di R&S.