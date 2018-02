Dopo aver adottato l’hybrid cloud McLaren prosegue la trasformazione IT

Il McLaren Technology Group ha da poco portato a termine la prima parte del suo percorso di trasformazione It introducendo funzionalità di hybrid cloud. Le funzioni includono un set di servizi per un data center moderno, agile, automatizzato, performante e altamente disponibile, grazie alla capacità di calcolo, storage e gestione dell’infrastruttura software di Dell Emc.

Ora le due società hanno esteso la partnership, per integrare le soluzioni di Dell Technologies nelle attività quotidiane di McLaren, incluso il supporto per il design e la produzione, le operazioni in pista, la telemetria, gli ecosistemi critici per la sicurezza, lo storage, gli e-sport e simulazioni, il fan engagement e le esperienze dei clienti.

McLaren e Dell Technologies intendono collaborare sui progetti futuri nell’ambito della sicurezza, del cloud e della tecnologia di digital e workplace transformation, con l’obiettivo di portare innovazione tecnologica a tutto il settore.

Per il Direttore esecutivo del McLaren Technology Group Zak Brown, “L’accordo tra McLaren e Dell va oltre il tradizionale modello di sponsorship: siamo due organizzazioni con lo stesso mindset e guidate da principi di innovazione tecnica e progresso umano alla base della tecnologia data-driven. La Formula 1 ha ritmi inarrestabili e la partnership ci permette di contare su capacità e supporto. Siamo entusiasti per le future opportunità che si presenteranno per McLaren Applied Technologies, area di business in continua crescita e ad alto potenziale”.

Per Jeremy Burton, Chief Marketing Officer di Dell Technologies, “La relazione con McLaren è basata su un patrimonio condiviso di innovazione, eccellenza ingegneristica e alte prestazioni. La nostra partnership diventa sempre più ampia e ci permette di presentare tutto il portfolio Dell Technologies: per il gaming e gli e-sports, fino all’edge, data center e cloud per le imprese”.