Sono giorni di intensa attività sul fronte delle tecnologie mobile, per Huawei. Non solo l’azienda cinese ha introdotto la nuova gamma di smartphone flagship della serie Mate 20. Ha anche lanciato due nuovi prodotti wearable: Watch GT e Band 3 Pro.

Come suggeriscono i nomi, il primo è uno smartwatch dallo stile “urban”. Il secondo è un activity tracker sportivo. Entrambi condividono comunque la missione per il tracking delle attività e per il coaching per il fitness.

Huawei Watch GT

Il suffisso GT è stato scelto da Huawei per richiamare l’idea delle prestazioni elevate e dell’affidabilità. Nel Watch GT il produttore si è però focalizzato su uno dei problemi principali dei device di questo tipo. Vale a dire: la durata della batteria.

Per il Watch GT, Huawei utilizza un innovativo algoritmo intelligente di risparmio energetico. Questo consente di commutare dinamicamente tra le modalità performance ed efficienza, a seconda dell'attività dell'utente. Con il risultato di ottimizzare al massimo la durata della batteria, e pertanto l’autonomia d’utilizzo.

Huawei dichiara che il Watch GT può rimanere acceso per due settimane con un utilizzo frequente. Inoltre, l'architettura dual-core del Watch GT mette al polso dell’utente uno smartwatch molto potente. Unisce dunque il meglio dei due mondi: prestazioni elevate e alta efficienza.

Design e funzionalità

Lo smartwatch è dotato di un display ad alta risoluzione AMOLED 454 x 254 da 1,39 pollici. Il design è al tempo stesso sportivo ed elegante: a doppia corona, in acciaio inossidabile con lunetta in ceramica. La cassa è trattata con un rivestimento in DLC (Diamond Like Carbon) per una lunga durata negli anni.

L’orologio prevede due opzioni di cinturini: uno sportivo in silicone a due tonalità, l’altro in pelle e gomma più elegante.

Huawei Watch GT offre funzioni di localizzazione Gps, Glonass e Galileo, per un preciso posizionamento. Supporta inoltre l’activity tracking per una serie di sport e attività sia indoor che outdoor. E offre opzioni di fitness coaching.

Lo smartwatch incorpora la tecnologia TruSeen 3.0 di rilevamento della frequenza cardiaca. Il monitoraggio può avvenire in modalità sport, riposo e anche durante il sonno. Le funzionalità hardware e dei sensori funzionano combinate ad algoritmi di intelligenza artificiale.

Huawei Band 3 Pro

Huawei Band 3 Pro è un braccialetto smart con funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno. Questo device smart utilizza inoltre l’analisi dei big data per fornire servizi personalizzati e migliorare la qualità del sonno.

Il Band 3 Pro dispone di uno schermo touchscreen AMOLED HD da 0,95 pollici. I controlli sul display sono semplici e intuitivi.

Huawei Watch GT Sport edition costa 199 euro, la Classic edition costa 249 euro. Il prezzo di Huawei Band 3 Pro è di 99 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.