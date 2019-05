Huawei risponde a Google e rassicura gli utenti di prodotti Android

Huawei risponde in modo conciso ma fermo a Google. E, soprattutto, rassicura i suoi utenti sul futuro dei propri prodotti che usano Android come sistema operativo. Si tratta di una breve comunicazione, che conferma la volontà dell'azienda di proseguire senza interruzioni sulla strada intrapresa a tutto beneficio degli utenti.

Ecco lo statement ufficiale di Huawei in merito alla presa di posizione di Google nei suoi confronti.

Huawei ha apportato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla crescita di Android in tutto il mondo. Essendo uno dei principali partner a livello globale di Android, abbiamo lavorato assiduamente sulla loro piattaforma open source per sviluppare un ecosistema di cui hanno beneficiato sia gli utenti sia l'intero settore.

Huawei continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor esistenti, ovvero quelli già venduti o ancora disponibili in tutto il mondo.

Continueremo a costruire un ecosistema software sicuro e sostenibile, al fine di fornire la migliore esperienza d’uso a tutti gli utenti a livello globale.