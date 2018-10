Svelata l’attesa serie Huawei Mate 20, l’apice dell’innovazione dell’azienda, con i device top di gamma. La nuova serie si articola in quattro modelli, tra edizioni standard e speciali, con dimensioni da 6,53”, 6,39” e 7,2”.

I modelli sono: Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X e Porsche Design Huawei Mate 20 RS.

La serie Mate 20 è dotata del system on chip (SoC) più denso e potente di Huawei: il Kirin 980. Questo è realizzato con processo a 7nm e incorpora la CPU basata su Cortex-A76 e la GPU Mali-G76.

La nuova serie Huawei Mate 20 viene fornita con il sistema operativo EMUI 9, basato su Android P e fortemente personalizzato.

Le caratteristiche della serie Huawei Mate 20

Il SoC racchiude ben 6,9 miliardi di transistor e ha una CPU del 75% più veloce rispetto al Kirin 970. La performance migliora anche negli altri componenti: la GPU è il 46% più veloce e la NPU addirittura del 226%. Allo stesso tempo, è aumentata anche l’efficienza di tutti i componenti.

Dal punto di vista dell’autonomia, Mate 20 Pro ospita una grande batteria ad alta densità da 4200 mAh. Inoltre supporta il SuperCharge 40W di Huawei. Il modello Mate 20 Pro supporta anche la ricarica wireless con il sistema Wireless Quick Charge 15W di Huawei. Supporta oltretutto il Wireless Reverse Charge, che consente di usarlo come un power bank per determinati dispositivi compatibili.

Mate 20 Pro è il primo smartphone al mondo a supportare lo standard 4.5G LTE Cat.21. Questo consente, dove disponibile, di raggiungere velocità di download fino a 1,4 Gbps. Il top di gamma supporta anche la tecnologia di posizionamento GPS dual-band (L1 + L5).

Il Matrix Camera System

Il comparto fotografico parte, come fondamenta, da quello della serie P20, potenziandolo ulteriormente. Nel sistema composto da una tripla fotocamera Leica, la serie Mate 20 acquisisce un nuovo obiettivo ultra wide-angle. Questo prende idealmente il posto della lente monocromatica del P20 Pro. Il nuovo sistema fotografico supporta anche le fotografie macro fino a 2,5 cm di distanza.

Il Mate 20 Pro è dotato di una fotocamera principale da 40 MP con lente grandangolare f/1.8. La seconda da 20 MP è una ultra wide-angle f/2.2. La terza da 8 MP è basata su una lente telephoto f/2.4. Combinati, i tre obiettivi offrono un'ampia gamma di lunghezze focali.

La serie Mate 20 sfrutta poi, naturalmente, l’intelligenza artificiale per una serie di funzioni fotografiche. C’è ad esempio una modalità video AI Portrait Color, che evidenzia le persone presenti nell’inquadratura.

I modelli Mate 20 Pro e Porsche Design Mate 20 RS prevedono anche lo sblocco facciale 3D. I sensori che lo rendono possibile abilitano inoltre effetti di miglioramento dei ritratti. In più, prevedono anche il sensore di impronta digitale su schermo, per lo sblocco.

Intelligenza artificiale e design

EMUI 9.0, il sistema operativo della serie Huawei Mate 20, è basato su Android P e offre un ambiente customizzato e ottimizzato.

Viene fatto un intenso uso di algoritmi di intelligenza artificiale e auto-apprendimento per un’allocazione efficiente delle risorse.

L’intelligenza artificiale viene sfruttata anche per offrire nuove funzioni, quali il riconoscimento degli oggetti e le calorie degli alimenti.

Il Mate 20 ha un display da 6,53”, il Mate 20 Pro da 6,39” e il Mate 20 X da 7,2”. Per il Porsche Design Mate 20 RS, il design è ulteriormente rifinito con materiali di prima qualità ed elementi estetici “da corsa”.

Per quanto riguarda i prezzi, naturalmente essi sono da gamma ammiraglia.

Il Mate 20 in configurazione 4 GB + 128 GB ha un prezzo di 799 euro mentre in configurazione da 6 GB + 128 GB di 849 euro. Il Mate 20 X in configurazione da 6 GB + 128 GB costa 899 euro.

Il modello Huawei Mate 20 Pro in configurazione da 6 GB + 128 GB ha un prezzo di 1.049 euro.

Infine, anche il Porsche Design Mate 20 RS prevede due configurazioni. Quella da 8 GB + 256 GB costa 1.695 euro; quella da 8 GB + 512 GB ben 2.095 euro. E saranno disponibili da novembre invece che da ottobre come gli altri modelli.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Huawei, a questo indirizzo.

Continua dunque la corsa a pieno ritmo di Huawei, che di recente ha sorpassato Apple nel mercato smartphone.