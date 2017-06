Huawei cresce in Italia con i partner

In occasione del Partner Summit 2017 di Milano Huawei ha riunito quasi 180 partner che operano nel mercato enterprise italiano celebrando il successo di un ecosistema aperto all’innovazione e confermando il proprio impegno a un ulteriore sviluppo dello stesso a supporto della digitalizzazione.

Huawei ha ribadito la crucialità della trasformazione digitale per tutte le aziende che intendono rimanere competitive nel nuovo scenario economico e ha confermato il suo impegno a supportarle in questa complessa fase di transizione fornendo soluzioni e prodotti innovativi che rispondano alle nuove esigenze dei clienti.

Durante il suo summit Huawei ha annunciato tutte le novità della strategia di canale per il 2017 che includono:

Una nuova organizzazione della struttura commerciale che affianca alle figure di Channel Manager e Carrier Manager quella di Territory Account Manager per il supporto sul territorio e sii relativi clienti finali;

Un nuovo programma di incentivi;

Nuovi processi per la tutela delle attività commerciali svolte;

La semplificazione delle procedure di certificazione;

Il lancio di nuove promozioni sui prodotti IT e IP.

In chiusura dell’evento e a riconoscimento del contributo apportato in questi cinque anni di piena operatività in Italia, si è svolta la cerimonia di consegna dei Huawei Partner Award.

A essere premiati, gli attori selezionati che si sono distinti per l’eccezionale lavoro svolto, l’impegno dimostrato e il significativo supporto offerto a favore dello sviluppo del business di canale nel mercato enterprise italiano: