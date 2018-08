HTC ha presentato all'IFA di Berlino U12 life, il nuovo smartphone mid-range HTC, dalle caratteristiche interessanti a un prezzo competitivo. Il tutto abbinato a un design accattivante, che non guasta.

Il primo elemento che salta agli occhi a caratterizzare il nuovo HTC U12 life è la doppia fotocamera sul retro. Questa consente di catturare foto con il bokeh, l’effetto artistico dello sfondo sfocato che fa risaltare il soggetto in primo piano. La dual camera posteriore è da 16MP + 5MP.

Rimanendo nel comparto fotografico, HTC U12 life è in grado di riprendere video in 4K. La fotocamera frontale è da 13 MP e supporta il video 1080p. Questa dispone, per i selfie, di un timer fino a 10 secondi e di una modalità Beauty.

Le principali caratteristiche tecniche di HTC U12 life

Il display è da 6.0” con un rapporto 18:9 e risoluzione FHD+ (1080x2160). La capacità di elaborazione è affidata al System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 636 Mobile Platform octa-core a 64-bit.

Lo smartphone è equipaggiato con 4 GB di memoria RAM e 64 GB per lo storage. È possibile espandere lo spazio di storage con una scheda microSD.

Dal punto di vista della connettività wireless, HTC U12 life è compatibile con Bluetooth 5 e NFC. Offre inoltre il supporto Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 e 5 GHz.

L’autonomia di funzionamento si basa su una batteria da 3600mAh ed è disponibile la modalità risparmio energia. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con HTC Sense.

HTC U12 life sarà disponibile in Italia a partire da ottobre nei colori Moonlight Blue e Twilight Purple. Il prezzo è di 349 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.