Hewlett Packard Enterprise (HPE) e Nutanix hanno annunciato una collaborazione globale volta a fornire una soluzione integrata di cloud ibrido as a Service. Q

uest’offerta sfrutterà il software Nutanix Enterprise Cloud OS e il suo hypervisor AHV integrato e gratuito, reso disponibile tramite HPE GreenLake.

Con l’obiettivo di fornire ai clienti un cloud ibrido interamente gestito da HPE. Riducendo così in modo significativo il TCO e assicurando un time to value più rapido.

Inoltre, come parte dell’accordo, i partner di canale di Nutanix potranno commercializzare direttamente server HPE unitamente al software Nutanix Enterprise Cloud OS. Ciò, allo scopo di offrire alla clientela la possibilità di acquistare un’appliance integrata. I clienti di Nutanix potranno sfruttare una soluzione completamente integrata, proveniente direttamente dagli stabilimenti HPE. Una soluzione che consente di modernizzare gli ambienti data center e unificare l'esperienza di supporto sulle loro piattaforme hardware e software preferite.

Il software Nutanix Enterprise Cloud OS su HPE GreenLake e le appliance integrate che utilizzano il software Nutanix su server HPE saranno disponibili nel terzo trimestre del 2019.

Cloud ibrido per la trasformazione digitale

Le aziende, sottolinea HPE, subiscono una pressione costante per innovare e accelerare il processo di trasformazione digitale. Tuttavia, gli approcci tradizionali in essere relativi all’It ibrido presentano molte sfide. Tra queste: sistemi complessi che richiedono personale numeroso per gestire le It operation. Nonché aumento dei costi operativi e delle licenze software, oltre alle preoccupazioni relative al vendor lock-in. Di conseguenza, le aziende perdono flessibilità in un mondo che richiede invece ampia scelta e agilità.

La partnership tra HPE e Nutanix risponde proprio a tali sfide offrendo un’alternativa allettante che riduce i costi e la complessità. L’offerta combinata fornirà un’infrastruttura cloud ibrida completamente gestita, resa disponibile in modalità as a Service e distribuita nei data center dei clienti o in strutture coabitative.

La combinazione di HPE GreenLake con il software Nutanix Enterprise Cloud OS è ideale per quei clienti che desiderano utilizzare la soluzione Nutanix, inclusa la sua tecnologia hypervisor AHV, per supportare numerosi casi d’uso. Tra questi sono inclusi carichi di lavoro mission-critical e applicazioni big data, carichi di lavoro virtualizzati di primo livello quali SAP, Oracle e Microsoft, oltre al supporto per applicazioni big data virtualizzate, come Splunk e Hadoop.

L’offerta HPE GreenLake

I clienti che utilizzano l’offerta aaS HPE GreenLake potranno godere i benefici descritti di seguito.

Riduzione dei costi delle operation, delle spese in conto capitale e dei costi per l’assistenza e i servizi professionali. L’offerta combinata promette ai clienti una significativa riduzione del TCO. In base a una ricerca IDC commissionata da Nutanix sul software per l’iperconvergenza dell’azienda, i clienti beneficiano di una riduzione del costo delle operation pari al 60% in 5 anni.

Secondo un report Forrester commissionato da HPE sull’impatto economico complessivo di HPE GreenLake, i clienti potranno beneficiare di un risparmio del 30% delle spese in conto capitale, poiché viene eliminata la necessità di overprovisioning, e di una riduzione del 90% dei costi per l’assistenza e i servizi professionali.

Innovazione e time to value più rapido. Passando a un modello aaS per l’lt, HPE offre una produttività superiore del 40% diminuendo l’onere dell’assistenza sul personale delle It operation e riduce del 65% il tempo necessario per distribuire i progetti It.

Ampia scelta e semplicità. I clienti possono ora sfruttare un hypervisor integrato e gratuito tramite un’offerta aaS. Nonché sfruttare la semplicità d’uso “single-clic” di Nutanix per distribuire e scalare carichi di lavoro virtualizzati. La tecnologia Nutanix può ridurre del 61% il tempo che il personale It dedica alla distribuzione, gestione e supporto rispetto all’infrastruttura tradizionale. Permettendo così la distribuzione dei servizi HPE GreenLake in modo più rapido ed efficiente.

I commenti delle due aziende

“Con HPE GreenLake, HPE ha creato il mercato on-premise basato su consumo. Centinaia di clienti in tutto il mondo utilizzano HPE GreenLake per godere dei benefici di un’esperienza cloud unita a sicurezza, governance e prestazioni applicative tipiche di un ambiente a on-premise, pagando il servizio in base al consumo reale. Oggi, HPE porta la sua leadership anche in questo mercato, offrendo una scelta aggiuntiva ai clienti che desiderano un’alternativa di cloud ibrido che fornisca una maggiore agilità a costi più bassi", ha affermato Antonio Neri, presidente e CEO di HPE.

“I nostri clienti ci riferiscono che ciò che più conta per loro sono le applicazioni. La nostra partnership con HPE offrirà ai clienti di Nutanix un'ulteriore scelta per rendere invisibile la loro infrastruttura e concentrarsi così sulle applicazioni business-critical e non sulla tecnologia sottostante. Siamo lieti di collaborare con HPE a beneficio delle imprese alla ricerca della giusta soluzione di cloud ibrido per il loro business”, ha dichiarato Dheeraj Pandey, fondatore, CEO e presidente di Nutanix.

Maggiori informazioni su Hewlett Packard Enterprise sono disponibili sul sito HPE, a questo link.

Maggiori informazioni su Nutanix sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo link.