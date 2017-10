Hpe Aruba semplifica la connettività WiFi per Pmi

HPE Aruba ha una nuova soluzione WiFi studiata per fornire alle piccole aziende una connettività WiFi sicura e affidabile per mezzo di access point facili da configurare e di una app mobile intuitiva.

Si tratta di HPE OfficeConnect OC20, una soluzione wireless economicamente conveniente (250 dollari) progettata per le aziende prive di risorse IT dedicate.

Con OC20 le piccole aziende o i partner di canale possono effettuare rapidamente il deployment e la gestione di reti Wi-Fi adatte a piccole aziende di qualunque settore verticale.

Gli access point OC20 implementano connettività WiFi affidabile ad alte prestazioni per gestire le moderne applicazioni business-critical come voce, video e applicazioni basate su cloud.

Gli AP ottimizzano intelligentemente la copertura e le performance wireless minimizzando nel contempo le interferenze per offrire all'utente finale un'esperienza di alta qualità.

L'integrazione di filtri per siti Web blocca l'accesso ai siti pericolosi per proteggere la rete di una piccola azienda dalle minacce online e dai siti inappropriati o non conformi.

Una app mobile per fare WiFi



Usando la app mobile OfficeConnect un'azienda o i suoi rivenditori possono configurare e monitorare una rete in pochi minuti da qualsiasi ubicazione.

È possibile gestire contemporaneamente più uffici, mentre l'IT o il partner di canale dell'utente possono rispondere rapidamente da remoto a modifiche e interruzioni di rete senza provocare downtime.

Quando le aziende sono pronte ad estendere la propria rete, i nuovi AP OC20 possono connettersi automaticamente alla rete e copiare i propri parametri di configurazione da un AP OC20 precedentemente configurato. I titolari d'azienda o i loro partner di canale possono creare una rete separata opzionale per gli ospiti scegliendo tra accesso aperto, sign-in semplice con password o login via Facebook includendo il logo aziendale per un'esperienza Wi-Fi brandizzata.

Monitoraggio da remoto

L'applicazione mobile OfficeConnect per iOS o Android mette a disposizione funzionalità di monitoraggio e risoluzione degli inconvenienti. Un cruscotto dedicato allo stato di salute della rete permette di ottenere visibilità sulla rete per conoscere con una sola occhiata informazioni come prestazioni wireless, numero di dispositivi e per sapere chi è connesso alla rete Wi-Fi.

Oltre ai dispositivi OC20 Access Point, Aruba propone anche lo switch OfficeConnect 1920S, che protegge ed estende le reti delle piccole aziende. Il modello 1920S può essere inoltre monitorato dalla app mobile OfficeConnect.

La soluzione HPE OfficeConnect aiuta le piccole aziende consentendo di condividere risorse e collaborare come una rete di livello business senza però la complessità della relativa configurazione.