La nuova gamma Z by HP include i portatili ZBook e i desktop Z. Tra questi ultimi, la HP Z2 Mini, potente e compatta, o la prestante workstation HP Z8. Della famiglia fanno parte anche i display HP con tecnologia DreamColor, che offrono precisione e accuratezza.

HP ZBook Studio, ZBook Studio x360, ZBook 15 e HP ZBook 17 sono stati aggiornati e migliorati. Hanno ora una maggiore potenza di elaborazione, funzionalità di sicurezza aggiuntive e display luminosi. Per introdurre queste novità HP ha scelto l’evento “principe” per i professionisti della creatività: Adobe MAX.

I nuovi ZBook della famiglia Z by HP

Per aumentare le prestazioni, HP si affida ai processori Intel Core i9 a sei core. Una capacità d’elaborazione in grado di affrontare i carichi di lavoro più pesanti, come l'editing video e il rendering 3D.

Le opzioni per la memoria arrivano fino a 32 GB; a seconda del modello, è espandibile fino a 128 GB. Una caratteristica che consente di lavorare più velocemente anche con grandi quantità di dati.

La nuova funzionalità di sicurezza RAID 1 offre poi agli utenti un disco rigido in mirroring. Inoltre, sia HP ZBook Studio che Studio x360 guadagnano un incremento delle prestazioni grafiche. Il comparto grafico è ora basato sulla scheda NVIDIA Quadro P2000.

HP definisce lo ZBook Studio x360 il Pc convertibile più potente al mondo. Il produttore lo ha progettato in modo che gli utenti possono reimmaginare il processo creativo. Combinando i vantaggi di un laptop e quelli di un tablet. HP ZBook Studio x360 presenta un nuovo touchscreen antiriflesso opzionale, che consente di lavorare anche all'aperto con luce intensa. Offre anche una maggiore durevolezza nel tempo, grazie al vetro Corning Gorilla di ultima generazione.

Il display anti-riflesso HP DreamColor supporta il 100 percento dello spazio colore Adobe RGB e ha 600 nits di luminosità. HP sottolinea che è il 20 percento più luminoso del display Retina del MacBook Pro da 15 pollici di Apple. E il 50 percento più luminoso dello schermo del Dell XPS UltraSharp 4K.

HP SmartStream D4D

All’Adobe MAX, l’azienda ha anche annunciato la disponibilità di HP SmartStream Designer for Designers (D4D). Si tratta di un plug-in per Adobe Illustrator CC ideato per liberare le potenzialità creative nella stampa e nel packaging.

HP SmartStream D4D è una suite di soluzioni di design "light”. Consente ai progettisti di personalizzare un design attraverso l'uso di testo, colori e immagini variabili. Inoltre, la funzione HP SmartStream Mosaic consente di creare file “seed” che possono essere manipolati all'infinito attraverso l'uso di algoritmi. Il processo crea infiniti risultati unici, in tempo reale. HP SmartStream D4D è disponibile come plug-in scaricabile gratuitamente, su Adobe Exchange, sia per piattaforma Mac che PC.

Per quanto riguarda gli HP ZBook, la disponibilità nella regione EMEA è attesa per maggio del 2019. HP ZBook Studio x360 avrà un prezzo di 1.349 euro, mentre ZBook Studio costerà 1.199 euro. HP ZBook 17 1.299 euro, ZBook 15 1.249 euro e ZBook 15v 849 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito HP, a questo indirizzo.