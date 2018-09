HP Tango è una nuova stampante caratterizzata dal design raffinato e da funzionalità smart controllabili da un’app. Non sempre le stampanti si fanno apprezzare per l’aspetto elegante e la facilità d’uso. La nuova realizzazione di HP sembra invece intenzionata a modificare questo stato di cose.

La nuova stampante HP Tango è stata ideata per immergersi totalmente nel nuovo stile di vita digitale. Non solo è controllabile da un’app, c’è anche la possibilità di connetterla al cloud. E il suo aspetto discreto ed elegante consente di inserirla in qualsiasi tipo di arredamento con il minimo impatto.

Stampare da app e cloud, con HP Tango

È possibile utilizzare l’app dedicata per comunicare con HP Tango. L’app HP Smart è disponibile per iOS e Android, rispettivamente su App Store e Google Play.

L’app consente di stampare da qualsiasi luogo, anche da remoto, utilizzando la connessione dati del cellulare. Consente inoltre di ricevere una notifica quando la stampa è completa. Così come sui livelli di carta e inchiostro o anche per sapere se la cover è chiusa. L’app permette anche di scannerizzare documenti per stamparli, copiarli o condividerli.

A proposito di inchiostro, la funzione HP Instant Ink consente di fare in modo che la stampante lo ordini automaticamente. Oppure è possibile ordinarlo direttamente dall’app. Inoltre, registrandosi al servizio HP Instant Ink, si riceve la possibilità di stampare gratuitamente le foto dallo smartphone. L’offerta è per la stampa di foto in formato 13 x 18 cm e potrebbe prevedere delle limitazioni da verificare prima della registrazione.

La stampante con la cover

HP Tango sarà disponibile in Italia da questo autunno, con prezzi a partire da 149 euro. La stampante è disponibile anche nella versione HP Tango X, che include la cover e costerà 199 euro.

La cover è un’altra peculiarità estetica della nuova stampante HP, oltre al design elegante, minimalista e dall’ingombro limitato. Le cover sono disponibili in varie finiture, per adattare ancora meglio il look all’ambiente. E anche per “dissimulare” la presenza di una periferica e darle un aspetto da oggetto d’arredamento.

Le cover per Tango sono disponibili nelle varianti Indigo Linen, Charcoal Linen e, nel corso dell’anno, Cork Currant.

Maggiori informazioni sulla stampante HP Tango sono disponibili a questo indirizzo.