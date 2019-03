In occasione di Hp Reinvent, evento dedicato ai partner della società, Hp ha alzato il sipario sul nuovo servizio Security as a Service.

L’azienda descrive lo scenario in cui nasce questo nuovo servizio. Il panorama della sicurezza continua a evolversi e gli endpoint rappresentano uno dei vettori di attacco più comuni. Il 64% delle aziende, evidenzia Hp, hanno subito violazioni significative tramite un endpoint solo nell'ultimo anno.

Per affrontare queste sfide alla sicurezza degli endpoint, la società di Palo Alto inaugura dunque questo nuovo servizio. Un servizio managed focalizzato sulla sicurezza. Progettato per l’applicazione delle policy, il monitoraggio attivo, la risposta proattiva e la difesa dalle minacce di attacchi non rilevati.

Security as a Service, la sicurezza diventa proattiva

Hp DaaS Proactive Security Service è un’importante estensione dell’offerta Device as a Service (DaaS) dell’azienda. Il nuovo servizio è progettato per andare oltre le soluzioni antivirus tradizionali e per fornire un ulteriore livello di difesa.

Hp DaaS Proactive Security Service estende la protezione e la security intelligence per trasformare gli endpoint dal rischio più grande alla migliore difesa. Il servizio di Security as a Service offre protezione in tempo reale dal malware per gli endpoint computing. Nonché l’analisi delle minacce tramite Hp TechPulse.

Inoltre, degli esperti sono disponibili per assicurare la compliance della protezione degli endpoint. E per fornire ai team It insight con analisi dettagliate. Il servizio include anche uno strumento di security self-assessment, inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti. Così come scorecard e soluzioni di cybersecurity come la risposta agli incidenti e i servizi di cyberinsurance di Aon.

Hp ha unito infatti le proprie forze con Aon per offrire soluzioni di sicurezza complete alle organizzazioni, che prevedano assessment, endpoint security, breach response e cyberinsurance. Tale combinazione di Security as a Service e servizi professionali di Aon offre un'esperienza olistica dei servizi per la sicurezza.

Maggiori informazioni sul servizio Hp DaaS sono disponibili a questo link.

Nuovi Pc per le Pmi e soluzioni per sale riunioni

Oltre alla nuova soluzione Security as a Service e all’headset per la realtà virtuale, di cui parliamo qui, Hp ha lanciato anche nuovi Pc.

La nuova gamma Hp progettata per le attuali esigenze delle Pmi, comprende i modelli ProBook 445R G6, ProBook 455R G6 e ProDesk 405 G4 Desktop Mini.

Hp ProBook 445R G6 e ProBook 455R G63 sono basati sui processori mobili AMD Ryzen di seconda generazione. Sono pensati per i professionisti che hanno necessità di rimanere produttivi in ​​ufficio così come, di frequente, in viaggio.

I nuovi notebook adottano il design elegante presente sulla linea Hp EliteBook, caratterizzato da un chassis in alluminio sottile e resistente. La cerniera a 180 gradi consente agli utenti di appiattire i dispositivi, semplificando la condivisione di contenuti e la collaborazione. Inoltre, la Noise Cancellation Hp riduce il rumore di fondo per offrire una migliore esperienza di audio e videoconferenza.

Hp ProDesk 405 G4 Desktop Mini offre le prestazioni, l'espandibilità e la sicurezza di cui le Pmi hanno bisogno, in un design compatto ed elegante. Questo Pc è il primo mini-desktop della serie 400 del marchio. È dotato di un processore AMD Ryzen PRO di seconda generazione con grafica Radeon Vega integrata in grado di supportare fino a tre display.

Per le riunioni di lavoro, l’azienda propone i prodotti Hp Zoom Room. Si tratta di soluzioni di conferenza e collaborazione progettate per le esigenze delle aziende moderne.

Le soluzioni Hp Zoom Room offrono strumenti per le sale riunioni facili da usare, personalizzabili e flessibili. Oltre che sicuri e gestibili da organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni, per la comunicazione e la collaborazione tra i dipendenti sia all'interno che all'esterno dell'ufficio.