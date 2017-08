HP porta la realtà virtuale alle aziende

HP ha annunciato il suo ingresso nel mercato della realtà virtuale con nuove soluzioni commerciali. La società intende posizionarsi come partner per quelle aziende che stanno cercando di ridurre i tempi del proprio ciclo produttivo, migliorare le proprie procedure di formazione professionale e fornire una consumer experience totalmente immersiva.

Come parte di questa strategia, l’azienda ha presentato quello che viene definito il primo PC con realtà virtuale professionale indossabile al mondo, il nuovo HP Z VR Backpack.

La soluzione HP Z VR Backpack offre la libertà di muoversi e mantenendo l'immersione totale con prestazioni ottiche e funzionalità di docking.

Le aziende possono utilizzare la realtà virtuale per fornire una formazione simulata sicura ed efficace in ambienti pericolosi, nella formazione medica o in operazioni pesanti. In tutti questi ambienti possono essere evitati errori con soluzioni efficaci di addestramento basate sulla realtà virtuale.

HP Z VR Backpack può essere usato nello sviluppo architettonico dell'edificio, con passaggi virtuali in scala, nello sviluppo di prodotti in cui i concept vengono spesso riesaminati, e possono essere eseguiti negli showroom virtuali.

Con HP Z VR Backpack il pieno potenziale di realtà virtuale viene sfruttato tramite un design ergonomico e batterie hot swappable per offrire libertà senza limiti in un'esperienza immersiva. Il processore Intel Core i7 vPro offre la potenza per elaborare rapidamente le applicazioni e include il chipset vPro. HP Z VR Backpack è il primo PC VR portatile sul mercato con NVIDIA Quadro P5200. Saraà disponibile in EMEA a settembre a partire da 3.000 euro Iva esclusa.

Oltre a questo HP Inc. e NVIDIA insieme a Autodesk, Fusion, Launch Forth, Technicolor, Unreal Engine e VIVE hanno lanciato HP Mars Home Planet – un progetto globale che, attraverso la realtà virtuale, offre l’esperienza di capire come potrebbe essere la vita su Marte per una popolazione umana di circa un milione di persone.

Dai palazzi, ai veicoli, dalle aziende ai vestiti, qiesto progetto, sviluppato grazie alla collaborazione di un team di professionisti creativi provenienti da tutto il mondo, cerca di mostrare come potrebbe essere la vita sul pianeta rosso date le sfide di ambientazione dovute al suo clima e alla sua atmosfera.