La nuova serie di smart printer OfficeJet Pro è stata progettata da HPa in modo specifico per le piccole imprese.

La gamma di nuovi modelli offre funzioni intelligenti migliorate e un design rinnovato. Sempre basandosi, chiaramente, sulla tradizione di prestazioni e affidabilità del marchio Hp.

Al momento è nota solo la disponibilità negli Stati Uniti, che è annunciata entro il mese per i modelli Hp OfficeJet Pro 9015, 9025 e Premier. Saranno invece disponibili a giungo, sempre parlando degli Stati Uniti, i modelli Hp OfficeJet Pro 8025 e 8035. La disponibilità e i prezzi per gli altri Paesi verranno annunciati in seguito.

Tutti i modelli sono dispositivi multifunzione che offrono stampa, copia, scansione e fax. Si differenziano naturalmente per funzionalità e caratteristiche tecniche, quali ad esempio la velocità di stampa.

Il design è studiato per inserirsi bene in un ufficio moderno. Tutti i modelli dispongono della connettività wireless Wi-Fi.

Stampa e scansione in un’azienda moderna

Anneliese Olson, Global Head and General Manager, Home Printing Solutions di Hp, nel presentare la nuova linea ne descrive il target principale. Vale a dire il titolare di una piccola azienda già costantemente sotto pressione per la quantità di lavoro. E per il fatto che il benessere finanziario, e non solo, è strettamente collegato al proprio business.

Le priorità diventano quindi: innanzitutto risparmiare tempo nelle attività quotidiane. Ma anche, non meno importante, preservare risorse mentali per il core business della propria azienda. Affidando dunque ai dispositivi smart l’incombenza di provvedere ai task più time-consuming.

La OfficeJet Pro, sottolinea Hp, è la serie di stampanti business inkjet più venduta negli Stati Uniti. La società è al lavoro da lungo tempo nel rinnovamento della linea. Anche tramite contatti e feedback di migliaia di piccole imprese in più di 20 Paesi. Allo scopo di identificare le aree in cui intervenire per migliorare i prodotti.

Questo lungo e minuzioso lavoro di progettazione ha portato miglioramenti in diverse aree.

La nuova famiglia Hp OfficeJet Pro

Innanzitutto, gli Smart Task, che fanno risparmiare tempo eliminando numerosi passaggi in attività ripetitive, attraverso l’app mobile. Con la possibilità di automatizzare le attività di scansione e di organizzare i documenti il ​​50% più velocemente.

Inoltre, con funzioni quali la stampa fronte/retro automatica e le opzioni avanzate di scansione. Oppure, ancora, con la scansione sul cloud, via e-mail e altro ancora, con un solo tocco. È anche possibile creare documenti modificabili e ricercabili, acquisendo dallo smartphone o dalla stampante.

La soluzione fortemente integrata con il mobile offre anche la libertà di lavorare ovunque. Consente infatti di stampare, digitalizzare e copiare facilmente dallo smartphone, utilizzando l'app mobile HP Smart.

La gestione degli inchiostri può avvenire mediante il servizio di consegna Hp Instant Ink. Questo prevede diversi piani di abbonamento in base al volume di stampa e dovrebbe comportare anche dei risparmi. Oltre alla comodità del fatto che la stampante è in grado di ordinare automaticamente l'inchiostro quando sta per esaurirsi.

Le nuove stampanti sono progettate con attenzione alla sicurezza per quanto riguarda la connettività di rete. Inoltre, il “self-healing Wi-Fi” riduce i rischi di interruzioni della connessione wireless.

I nuovi modelli sono anche fino al 39% più compatti nelle dimensioni, rispetto alle versioni precedenti. E migliorano l’esperienza d’uso in vari particolari.