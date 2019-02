Hp potenzia l’offerta di Device as Service

In vista dell'MWC di Barcellona ​​Hp ha annunciato miglioramenti alla propria offerta di Device as a Service (DaaS) per il supporto alle esigenze di gestione IT.

Come sostieme Bill Avey, Global Head e General Manager, Personal Systems di Hp, "la forza lavoro si sta evolvendo con impiegati più remoti e altamente mobili. L'approccio di oggi alla moderna gestione IT deve semplificare il modo in cui le organizzazioni forniscono i dispositivi giusti per il lavoro, eseguono la gestione anticipando le esigenze e offrono flessibilità per le loro attività".

In sintesi, Hp ha introdotto nuove funzionalità di analisi e reporting con Hp TechPulse, l'estensione di Hp DaaS per Apple in tutta Europa e l'espansione dei centri Hp Tech Café Market e Walk Up in tutto il mondo.

La tecnologia Hp TechPulse monitora e prevede l'integrità del dispositivo consentendo ai clienti o ai partner di gestire in modo più proattivo ambienti di dispositivi multi-OS. HP continua a utilizzare questa tecnologia aggiungendo nuove analisi e report per aiutare i clienti a gestire e pianificare meglio le proprie risorse IT.

I miglioramenti all'offerta di Device as Service

Si parte con le analisi predittive per dispositivi Android e Mac completano le funzionalità multi-OS di HP per affrontare in modo proattivo i problemi dei clienti con hard disk e batterie. Per i dispositivi Mac, TechPulse fornisce ora intelligenza termica e di surriscaldamento prima che questi problemi si ripercuotano sugli utenti.

Hp propone anche un rapporto di compatibilità dell'aggiornamento hardware di Windows 10 per aiutare i clienti a pianificare la migrazione di Windows 10 con la prossima fine del supporto per Windows 7.

Offerti anche rapporti di inventario migliorati con la possibilità di aggiungere manualmente dispositivi per aiutare l'IT a gestire l'inventario dei dispositivi, un rapporto BIOS migliorato per aiutare i clienti a identificare potenziali vulnerabilità a livello di BIOS e il supporto per l'integrazione della telemetria Microsoft per offrire ai clienti una visione più completa della propria flotta e per aiutare i clienti a trarre il massimo dai loro investimenti.

Le soluzioni di vendita automatica e smart locker di HP Tech Café aiutano l'IT a trasformare la fornitura di servizi in loco a migliorare l'esperienza del cliente riducendo i tempi di fermo e rendendo disponibili accessori e dispositivi ai dipendenti dei clienti in una soluzione sicura e conveniente.

A supporto della moderna forza lavoro, le soluzioni HP Tech Café Market e Walk-up sono ora disponibili in più di 60 paesi e forniscono integrazione e ricarica automatizzata di dispositivi e accessori nella soluzione di distribuzione automatica.

Gli aggiornamenti di HP TechPulse saranno disponibili in tutto il mondo a marzo 2019.

HP Device as a Sercvice per Apple è ora disponibile negli Stati Uniti e in 20 paesi europei.

HP Tech Café sarà disponibile in oltre 60 paesi nel marzo 2019.