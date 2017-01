Hp, processori Intel di settima generazione sulle workstation mobile

Ha alle spalle 120mila ore di test nel Total Test Process di Hp ed è progettata per superare gli standard Mil-Std 810G6 la nuova versione della workstation portatile Hp ZBook 15u annunciata da Hp e disponibile con Windows 10 Pro o Windows 7 anche per il mercato italiano a partire da 1.120 euro, Iva esclusa, richiesti per la configurazione base.

Aggiornata in termini di portabilità e prestazioni dai nuovi processori Intel Core i5 o i7 di settima generazione, a caratterizzare l’ultima versione ci pensano, 19,9 mm di spessore, display da 15.6” Fhd touch, oppure Uhd5, fino a 32 Gb di memoria Ram Ddr45, schede grafiche professionali Amd FirePro, 2 Tb di spazio per l’archiviazione e Hp Z Turbo Drive G25 come scelta opzionale.

Ecco in tre punti le feature della nuova versione.