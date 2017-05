L’obiettivo dichiarato è di aiutare i clienti a risparmiare tempo e denaro. Per questo HP ha lanciato un servizio che consente di non rimanere mai senza inchiostro, risparmiando fino al 70% dei costi. Tale servizio si chiama Instant Ink e prevede che, chi usa stampanti a getto d’inchiostro, possa ricevere direttamente a casa cartucce originali HP quando quelle in uso sono in esaurimento. Ovviamente, precisa la società, prima di averle esaurite.

Il funzionamento di Instant Ink è semplice: una volta registrati al servizio, è sufficiente inserire la cartuccia Instant Ink in una stampante compatibile perché questa tenga sotto controllo i livelli di inchiostro e comunichi a HP quando spedire all’utente una nuova cartuccia. L’invio sarà effettuato all’indirizzo dell’abitazione o dell’ufficio, con piani di abbonamento basati sulle pagine stampate, anziché sulla quantità di inchiostro utilizzato. E questi indipendentemente dal fatto che si tratti di una foto o di un breve testo.

Più in dettaglio, Instant Ink è disponibile in tre piani di abbonamento (50, 100 o 300 pagine) il cui costo mensile è basato su un numero predefinito di stampe per mese. Le pagine non utilizzate nell’arco di un mese posso essere utilizzate il mese successivo, fino al numero massimo di pagine mensili per cui il cliente è abbonato. Gli utenti possono anche modificare il proprio piano in base alle esigenze o annullarlo in qualsiasi momento. Per i mesi in cui sono necessarie più pagine, è possibile variare il piano o acquistare a un euro pacchetti di 15, 20 o 25 pagine addizionali a seconda del piano.

In Italia, i pacchetti HP Instant Ink disponibili sono i seguenti:

2,99 al mese per chi stampa occasionalmente (50 pagine al mese)

4,99 al mese per chi stampa in modo continuativo quantità moderate (100 pagine al mese)

9,99 al mese per chi stampa di frequente e in modo cospicuo (300 pagine al mese)

Il servizio HP Instant Ink è attivo su tutto il territorio nazionale ed è compatibile con molte delle stampanti HP già disponibili come:

HP DeskJet 3630, 3720, 3730

HP ENVY 4500, 4520, 5530, 5540, 5640, 7640

HP OfficeJet 3830, 4630, 4650, 5740, 6950

HP OfficeJet Pro 6830, 6960, 6970, 8210, 8610, 8620, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740

Ulteriori informazioni su Instant Ink e sulla gamma di stampanti compatibili, si possono avere all’indirizzo hp.com/instantink.