Hp cambia la produzione di calzature con la tecnologia 3D

HP ha annunciato FitStation by HP, una piattaforma che consentirà di realizzare e personalizzare calzature su misura attraverso tecnologie di scansione 3D, analisi dinamica dall’andatura e produzione.

FitStation è il prossimo passo nel percorso imboccato da HP per reinventare il modo in cui il mondo progetta e produce con le tecnologie commerciali di stampa 3D.

FitStation by HP è una piattaforma hardware e software che acquisisce scansioni 3D del piede, misurazioni della pressione plantare, analisi dell’andatura e dati volumetrici 3D per creare un profilo digitale di ciascun piede.

Si tratta della prima soluzione end-to-end al mondo che offre raccomandazioni ad hoc per scarpe e solette pronte da indossare, solette stampate in 3D e calzature personalizzate su misura. Il sistema utilizzerà la tecnologia HP Multi Jet Fusion per la produzione di una soletta stampata in 3D.

FitStation produce le prime solette al mondo stampate in 3D, realizzate tramite scansione 3D e analisi dinamica dell’andatura, mentre Superfeet, che realizza solette over-the-counter, ha avviato un progetto pilota con la piattaforma in negozi selezionati tra gli oltre 4.000 punti vendita in cui è presente. Steitz Secura, l’azienda specializzata nelle calzature antinfortunistiche con sede in Germania, userà FitStation per rafforzare la propria focalizzazione sul comfort, la prevenzione e la sicurezza.

Reinventare l'esperienza di acquisto di calzature

FitStation sta reinventando l’esperienza di acquisto nei negozi per i consumatori con tecnologie end‑to‑end per le calzature, che consentono di creare prodotti personalizzati e con una indossabilità estremamente precisa, realizzati sul momento e con una facilità e una velocità senza precedenti.

La piattaforma digitale per la scansione del piede consente ai clienti di creare un profilo, scegliere di ricevere raccomandazioni personalizzate per le scarpe e le solette pronte da indossare, richiedere solette stampate in 3D completamente personalizzate o progettare un paio di calzature su misura realmente personalizzate.

La soluzione analizza ogni piede utilizzando una combinazione di scansione 3D e tecnologia di misurazione della pressione plantare per fornire un’analisi completa dell'andatura per ciascun cliente. FitStation analizza i dati e produce dettagli per scarpe su misura con intersuole a iniezione di poliuretano, con una densità variabile a seconda delle esigenze dei clienti.

La soluzione acquisisce la lunghezza, la larghezza e i dati volumetrici del piede del cliente e li confronta con le scarpe disponibili per identificare il modello ideale.

FitStation fornisce inoltre raccomandazioni per le solette preconfezionate, per un ulteriore supporto nelle calzature.

La nuova tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare il settore calzaturiero trasformando completamente l’abituale supply chain. FitStation consente la fabbricazione in loco e in tempi brevi, consentendo ai rivenditori di offrire prodotti che non devono tenere a magazzino. Con FitStation, i rivenditori possono ridurre i resi offrendo ai clienti scarpe con una calzata perfetta e ottimizzate in termini di comfort e funzionalità.