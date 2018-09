Horeca, Zucchetti compra GestioneAlbergo

La software house continua la sua espansione sul fronte horeca con l’acquisizione di un importante player del settore italiano

Con la creazione di Zucchetti Horeca nel marzo 2018 è stato un segnale della volontà della software house lodigiana di creare un polo di riferimento per tutte le imprese che operano nel campo dell’ospitalità e della ristorazione.

Oggi questa realtà si arricchisce ulteriormente con l’acquisizione di GestioneAlbergo, società con sede principale a Firenze e con altre tre sedi operative a Venezia, Mantova e Reggio Emilia, specializzata in soluzioni gestionali per hotel e grandi catene alberghiere e che annovera oltre 1.200 clienti attivi in Italia.

Con GestioneAlbergo Zucchetti ha già collaborato per diversi progetti in ambito ristorazione e integrato le loro soluzioni con la propria offerta horeca nell’ambito delle strutture termali.

Da citare, ricorda Angelo Guaragni, amministratore Zucchetti Horeca, in particolare il progetto di successo realizzato insieme per la catena Blu Hotels, grazie al quale abbiamo compreso quanto le competenze delle persone di questa società potessero essere utili per il nostro gruppo. “Il nostro obiettivo - dice Guaragni - è di mettere a fattor comune le eccellenze Zucchetti in ambito software con quelle più verticali dell’azienda acquisita per soddisfare qualsiasi esigenza del cliente di carattere informatico e tecnologico. Con questa ulteriore acquisizione ci poniamo come azienda di riferimento del mercato dell’Hospitality, ma soprattutto come unico fornitore nell’offerta di soluzioni software alle strutture ricettive alberghiere”.

L'accordo serve a Daniele Aldrovand e Giorgio Cattani, amministratori di GestioneAlbergo ,a proiettarsi nel futuro: “Il Gruppo Zucchetti è un’importante garanzia di affidabilità per lo sviluppo continuo dei nostri applicativi e per assicurare gli standard di qualità ai nostri clienti, distributori e partner. Integrando alle nostre soluzioni gestionali gli altri prodotti dell’offerta Zucchetti, potremo aumentare il business. Stiamo già lavorando per abbinare alle soluzioni Zucchetti di fatturazione elettronica, gestione documentale e firma digitale i nostri applicativi per la contabilità, il controllo di gestione, la gestione delle prenotazioni, il CRM e tutti gli altri servizi digitali che forniamo agli hotel”.