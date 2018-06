Homepal, valutazione immobili con i big data

Homepal innova il settore del real estate aggiungendo alla sua piattaforma online alcune novità, grazie alle quali gli utenti avranno a disposizione più informazioni sugli immobili.

Un nuovo strumento permette di valutare gli immobili in maniera accurata grazie ai big data, che analizzano e incrociano le caratteristiche dell’immobile fornite dal cliente (indirizzo, metri quadrati, data ristrutturazione, piano), luminosità e panoramicità, i dati ufficiali forniti dal Ministero delle Finanze e l’Indice di Qualità Homepal, che analizza il contesto dell’immobile, focalizzandosi su età degli edifici circostanti, vicinanza ai mezzi pubblici, presenza di italiani e stranieri, dati di compravendite e affitti e prezzi richiesti da altri proprietari nella zona per immobili simili.

Lo strumento restituisce all’utente un’unica cifra a differenza di altri mezzi di valutazione online che forniscono una forbice di prezzo anche molto ampia e per ciò stesso di difficile utilizzo.

Fondata nel 2014 da Andrea Lacalamita, Fabio Marra, Monica Regazzi e da un gruppo di imprenditori la piattaforma Homepal permette di trovare casa senza avvalersi di un intermediario: dall’inserimento dell’annuncio alla firma dei documenti, mette a disposizione servizi a valore come il notaio, le certificazioni, l’assicurazione sulle transazioni. In Homepal sono pubblicati circa 90.000 annunci, distribuiti in tutta Italia, con oltre 150.000 utenti registrati.



La cifra può puoi essere modificata manualmente abbassandola (per esempio, sapendo che l’immobile necessita di lavori di ristrutturazione) o alzandola (per esempio, se la casa ha rifiniture di prestigio).

Oltre al tool gratuito per la valutazione, completamente gratuito, l’utente può acquistare altri due servizi correlati.

Il Price Monitor permette di vedere i prezzi che richiedono i proprietari nella zona per immobili con caratteristiche simili. L’utente ottiene un documento PDF con la lista delle case in vendita o in affitto simili alla sua e i dettagli di prezzo al mq, tempo di permanenza sul mercato e link al relativo annuncio anche su un altro portale, tutte le spiegazioni su come è stato calcolato il prezzo suggerito da Homepal e dettaglio del contesto in cui si trova l’immobile (vicinanza ai trasporti, composizione socio-demografica della zona, rete stradale, edifici).

Il Sale Speed consente di scoprire come si modificano i tempi di vendita al variare del prezzo. La stima si basa sui dati di compravendita degli ultimi 6 mesi relativi agli immobili simili nella zona. In questo casa l’utente avrà a disposizione un’interfaccia interattiva, dove potrà aumentare o diminuire il prezzo suggerito da Homepal e vedere quanto cambia il tempo di vendita.

Ultima novità,è l’explorer della zona, inserito sotto ogni annuncio presente su Homepal.it: si può vedere in modo intuitivo i tipi di trasporto presenti e la loro distanza dall’immobile (dagli autobus, ai porti e aeroporti), la composizione socio-demografica della popolazione (quanti italiani, quanti stranieri e di che nazionalità), la rete stradale (autostrade, tangenziali, strade secondarie) e la tipologia degli edifici circostanti.