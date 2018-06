Si scrive ho.Mobile, ma si legge Vodafone

Con la sua offerta davvero dirompente, iliad voleva sconvolgere il mercato. E così è stato. Ha abbassato notevolmente la soglia minima (portandola 5,99 euro) ed eliminato servizi e costi nascosti. Gli altri operatori non potevano guardare inermi e così hanno iniziato a rispondere in modo diretto a iliad. Il primo dei big è stato Vodafone, che con l’operatore virtuale Ho.Mobile, ha portato a 7 euro il prezzo di una ricaricabile. Tariffa per la quale sono previsti minuti di conversazione e SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet.

Sulla falsariga di quanto fatto da iliad, anche Ho. afferma di aver eliminato tutti i costi nascosti (ovvero servizi come avviso e trasferimento di chiamata, navigazione hospot o info su credito residuo) e che quindi la tariffa non varietà nel tempo. A ciò aggiunge la possibilità di usare anche in Europa la medesima tariffazione, ovvero tutto illimitato, esclusa la connessione a Internet che non deve superare i 2 GB (che sono detratti dai 30 GB dell’offerta), pena il blocco della navigazione.

Riguardo la copertura, garantisce Vodafone: il 99% di tutto il Paese con velocità 4G.

Nelle tabaccherie e online

Siccome si tratta di un operatore a sé, l'offerta ho.Mobile non si trova presso i Vodafone point. È invece disponibile in 3.000 punti vendita, oppure la si può attivare online, ricevendo poi a casa la Sim.

Da sottolineare che per il rinnovo mensile dell’offerta non è necessario fornire numero di carta di credito o codice IBAN. Si può scegliere quando ricaricare e con quale modalità. Inoltre, non esiste alcun costo di disattivazione o penale e si può decidere di cambiare operatore quando si vuole.

A questo punto, nella guerra dei prezzi, non rimane che attendere la proposta di Tim a iliad, che molto probabilmente arriverà attraverso l’operatore Kena Mobile.