Ho collegato due monitor al Pc, ma la visualizzazione è invertita. Posso scambiarli senza invertire i cavi?

Ho

collegato al mio PC con Windows XP SP3 un monitor aggiuntivo, più

grande del primo, per espandere l'area del desktop. Il secondo schermo

si attiva regolarmente e il desktop con il suo sfondo è esteso su

entrambi. C'è però un problema con mouse e finestre che possono sì

passare dall'uno all'altro, ma a posizioni scambiate: se il mouse si

trova nello schermo di sinistra, per esempio, per raggiungere lo schermo

di destra non si deve muoverlo verso destra, ma verso sinistra, e lo si

vede entrare dal lato destro dello schermo di destra. Teoricamente

potrei risolvere la situazione scambiando di posto i due monitor, ma

sono di dimensioni diverse e la mia postazione di lavoro non lo

consente. Né posso scambiare semplicemente i cavi, perché hanno ingressi

diversi: un monitor ha il solo ingresso DVI e l'altro solo VGA. Esiste

un modo per richiedere a Windows di scambiare i due schermi?

Sì,

il modo esiste e la procedura è molto intuitiva. Innanzitutto si apre

il Pannello di Controllo, Schermo, Proprietà; passare alla scheda

Impostazioni. Apparirà uno schema degli N schermi presenti, numerati da 1

a N. Premere il pulsante Identifica e su ciascuno degli schermi

"fisici" verrà visualizzato per qualche secondo un numero che permette

di metterli in relazione con gli schermi "logici" mostrati nel

diagramma.

A

questo punto è necessario fare in modo che l'idea che Windows ha della

posizione degli schermi coincida anche con la loro posizione fisica. Per

farlo, si trascinano con il mouse le icone degli schermi in modo da

portarle in posizioni reciproche uguali a quelle che hanno nella realtà.

L'operazione è totalmente "logica" e non si devono spostare nè monitor

nè cavi. Premere un'ultima volta Identifica per verificare nuovamente se

le posizioni logiche e fisiche coincidono, e infine Applica o OK per

confermare.