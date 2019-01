Hexagon unisce il software per gestire la produzione

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon ha annunciato la formazione del comparto Production Software, che comprende Vero Software, Fasys e Spring Technologies.

L'operazione che porta le tre acquisizioni ad adottare l'identità societaria di Hexagon, suggella l'amplianmento della competenza Hexagon nel campo della tecnologia di produzione.

Hexagon aveva acquisito Vero Software, specialista di software CAD CAM, nel 2014 e ha poicontinuato a espandersi e diversificare la sua gamma di prodotti.

L'acquisizione di Fasys nel 2017 ha aggiunto al portfolio il software di gestione di attrezzature e risorse e la competenza nel campo dell'automazione e integrazione in officina.

Spring Technologies, acquisita nel 2018, fornisce la tecnologia di simulazione CNC per la verifica del codice G e l'ottimizzazione dei processi.

Manufacturing intelligence nel software di produzione

Hexagon ha già sfruttato queste competenze, ora riunite, per sviluppare soluzioni per il reverse engineering e la misura su macchina.

Come spiega in una nota dell'azienda, Steve Sivitter, Ceo del comparto Production Software, “Negli ultimi cinque anni la nostra tecnologia e le nostre soluzioni si sono notevolmente evolute dall'eredità CAD CAM di Vero. Siamo focalizzati in modo crescente sullo sviluppo delle sinergie di prodotto che aiuteranno i nostri clienti a migliorare qualità e produttività. I nostri esperti di Vero, Fasys e Spring lavorano da tempo in stretta collaborazione, per cui operare come un'unica entità sarà un passo naturale".

Per Norbert Hanke, Presidente della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon, "la formazione del comparto Production Software completa i nostri segmenti progettazione e metrologia, permettendoci di creare soluzioni uniche per i nostri clienti in produzione. Proseguendo lo sviluppo di questo approccio, la nostra esperienza nella capitalizzazione dei dati derivanti da tutte le fasi del processo produttivo contribuirà a creare gli Autonomous Connected Ecosystem a supporto delle smart factory”.