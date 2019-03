Halo è la piattaforma IoT di Checkpoint Systems che offre una soluzione intelligente per il retail connesso.

L’azienda spiega che la piattaforma di Checkpoint si differenzia da molte piattaforme IoT, che promuovono dashboard e soluzioni inventariali. Halo fornisce soluzioni intelligenti uniche nel loro genere e incentrate su suggerimenti di azioni mirate.

L’obiettivo di Halo è garantire la massima efficienza nel minor tempo. Velocizzando i processi di spedizione e ricezione in ogni fase della supply chain.

“Halo è in grado di generare automaticamente dei task agli operatori lungo tutta la filiera e in store, favorendo un incremento della produttività nella ricezione, back stocking e restocking di prodotti alto vendenti, per massimizzare le conversioni di vendita e i maggiori margini di profitto.” Spiega Phil Fisher, product manager di Halo.

Dalla supply chain al retailer

La piattaforma Halo raccoglie dati legati agli eventi, tramite tutti i sensori connessi presenti all’interno della supply chain e nel punto vendita del retailer. Questi dati vengono poi immagazzinati, processati e analizzati in tempo reale, per fornire insight mirati e trasformati in azioni. Queste ultime vengono quindi visualizzate tramite il portale Halo e trasformate in suggerimenti di task da intraprendere direttamente sui dispositivi mobili del personale.

Ciò consente agli utenti di visualizzare eventi chiave, intraprendere azioni consapevoli e adottare comportamenti che possono incrementare i processi e migliorare le performance. Le attività organizzative e gli avvisi su mobile possono essere generati automaticamente, tramite machine learning e intelligenza artificiale, oppure per mezzo dell’inserimento manuale.

Checkpoint fornisce soluzioni verticalmente integrate per la prevenzione dei furti, la sorveglianza elettronica degli articoli, hardware IoT e i prodotti software. La piattaforma Halo è una soluzione intelligente per tracciare e proteggere tutti i prodotti.

Grazie al supporto di Microsoft Azure, la piattaforma è facilmente implementabile, utilizzabile, adattabile, flessibile, sicura e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Come Halo supporta il retail connesso

Le soluzioni verticalmente integrate per il retail di Checkpoint Systems si basano sull’esperienza pluridecennale dell’azienda. Esperienza su cui si fonda anche Halo. La cui combinazione di azioni in tempo reale, programmate e predittive, guidate dai molteplici sensori presenti in un punto vendita, va oltre una semplice dashboard. E fornisce ai retailer delle vere e proprie task che migliorano l’esperienza di acquisto del cliente e massimizzano le vendite.

Le soluzioni Rfid aiutano i retailer a migliorare la precisione nel conteggio dell‘inventario e a incrementare la disponibilità dei prodotti a scaffale. Anche questo contribuisce a offrire al cliente un’esperienza di shopping ottimale, massimizzando nel contempo la redditività.

Le soluzioni Rfid di magazzino accrescono poi l’accuratezza dell’inventario già nei centri di distribuzione. Ciò aumenta l’efficienza, riduce il numero di errori nelle spedizioni e supporta anche una consegna multicanale più rapida. E questo, a sua volta, consente di offrire esperienze omnicanale uniche ai propri clienti.

La raccolta di dati in tempo reale generata dai molteplici sensori presenti in un punto vendita aiuta il retailer nel fornire al cliente un servizio migliore. Nonché una customer experience ottimizzata, al tempo stesso minimizzando il numero di perdite.

La piattaforma software intelligente Halo aiuta i retailer a individuare e a tracciare gli stock. Garantendo inventari più accurati con il risultato di ridurre le perdite e incrementare gli investimenti. La soluzione supporta i retailer dal controllo della supply chain alla gestione del centro di distribuzione e dell’inventario. Dalle operazioni di negozio al supporto omnicanale fino alla prevenzione delle minacce.

Maggiori informazioni sulla soluzione Halo di Checkpoint Systems sono disponibili a questo link.