Gtt, come il cloud networking cambierà le comunicazioni business

GTT Communications é un operatore globale nella fornitura di servizi di cloud networking, che offre un portfolio completo di servizi di rete, inclusi Sd Wan, wide area networking, Internet, trasporto e infrastruttura e managed services.

Il servizio Sd Wan di Gtt sfrutta una rete IP globale Tier 1 di proprietà, che collega le sedi dei clienti in modo sicuro a qualsiasi destinazione Internet o a qualsiasi provider di servizi cloud.

In Italia la società ha tre sedi: Milano, Roma e Cagliari.

Recentemente è nel stata inserita nel Magic Quadrant for Network Services, Global di Gartner e Rick Calder, presidente e Ceo di Gtt, attribuisce questo riconoscimento alla accresciuta dimensione aziendale, alla copertura del mercato e all’estensione della rete.

Rete globale ridondante

La rete IP Tier 1 di Gtt è sviluppata sulla rete backbone in fibra proprietaria, con una capacità globale che viene conteggiata in multipli di 100 G, progettata per offrire una larghezza di banda ad alte prestazioni quando e dove serve: trasporta in ogni momento oltre 14 Tbps di traffico, garantendo la consegna dei pacchetti end to end e offrendo all'utente una straordinaria qualità di servizio.

Gtt mantiene diverse rotte in fibra ridondanti e diversificate tra gli oltre 600 point of presence nel mondo, che garantiscono la consegna del traffico con qualità anche nel caso in cui una qualsiasi delle rotte in fibra sia disturbata.

Il servizio Sd Wan di Gtt sfrutta la copertura globale della rete, e offre la più ampia varietà di opzioni di accesso con funzioni integrate di sicurezza di rete, permette di incorporare nuovi nodi alla rete in modo semplice ed economico e di espandere la larghezza di banda della rete secondo necessità.

Il modello di business

I servizi e le applicazioni che richiedono un uso intensivo della banda larga sono fondamentali per qualsiasi azienda globale.

La gamma di servizi di trasporto e infrastruttura di Gtt offre connettività a bassa latenza e una larghezza di banda estremamente scalabile in grado di trasportare ininterrottamente grandi volumi di dati e applicazioni nel cloud tra mercati finanziari, data center e business hub in tutto il mondo.

Gtt offre varie opzioni di larghezza di banda, che vanno dalla fatturazione forfettaria alla possibilità di superare temporariamente la velocità contrattata su determinate porte per affrontare picchi nel traffico di dati.

Un piano con aggregazione della capacità garantita (ACDR, Aggregate Committed Data Rate) fa condividere la capacità contrattata tra diverse porte situate in luoghi diversi.

Questa flessibilitá consente di avere una larghezza di banda garantita nel luogo e nel momento in cui se ne ha bisogno.