GoTranscript è una società fondata nel 2005 a Edimburgo, in Scozia, che fornisce servizi di trascrizione e traduzione professionali.

Il servizio di trascrizione è basato su un team globale di collaboratori professionisti: umani, sottolinea GoTranscript, non macchine.

Tuttavia, non per questo è tutto manuale, anzi: le nuove tecnologie vengono sfruttate appieno.

I fornitori di servizi di trascrizione, spiega l’azienda, convertono l’audio del parlato, live o registrato, in un documento di testo scritto o elettronico.

Si tratta di un servizio fino a poco tempo fa utilizzato prevalentemente da giornalisti e professionisti del settore medico. Di recente, sempre più industrie hanno iniziato a sfruttare questi servizi per risparmiare ore di trascrizione manuale dell'audio in testo.

Molte aziende hanno iniziato a utilizzare strumenti e servizi di trascrizione professionale come modo per risparmiare tempo e aumentare l’accuratezza. In settori quali quelli education, business, Tv e video, marketing, editoria e persino dei social media.

Molti fornitori di servizi di trascrizione dispongono quindi ora di app per dispositivi mobili per professionisti che lavorano in diversi campi.

Tra questi GoTranscript, che ha recentemente lanciato la versione aggiornata della sua app per Android.

App GoTranscript per Android rinnovata

GoTranscript ha migliorato l’app per Android e l’ha resa più facile da usare rispetto alla versione precedente. L’azienda ha “condensato” la user experience in tre passaggi.

Per iniziare il processo di trascrizione, l'utente dovrà semplicemente scaricare l'app dal Google Play Store e creare il (o accedere al) proprio account GoTranscript. Quindi, deve semplicemente posizionare il device dove serve e premere il pulsante di registrazione.

Il file audio verrà salvato in una cartella, da cui l’utente può caricarlo sui server di GoTranscript. Da lì, un team di trascrittori si occuperà di trascrivere il contenuto audio e restituirlo all'utente.

Il processo sarà di 30 minuti più veloce rispetto alla versione precedente dell'app. Ciò, grazie all'introduzione di una nuova API per i clienti che utilizzano dispositivi mobili e desktop. Il file trascritto sarà memorizzato nella stessa posizione della registrazione audio originale.

Dell’app mobile è disponibile anche la versione iOS.

E anche di questa è stata introdotta una nuova versione, lo scorso ottobre. GoTranscript offre agli utenti di entrambe le app, Android e iOS, anche l'opportunità di tradurre la trascrizione in 41 lingue diverse.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di GoTranscript, a questo link.