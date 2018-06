Con il sistema mesh, Google Wifi porta il wireless in tutta la casa

Arriva in Italia Google Wifi, il sistema Wi-Fi mesh del colosso di Mountain View. La piattaforma di Big G per la casa connessa si sta dunque espandendo anche nel nostro Paese. Dopo gli speaker smart Google Home e Home Mini, è ora la volta dell’infrastruttura della rete domestica. Senza dimenticare i prodotti per la smart home di Nest, azienda che di recente si è unita a Google.

Google Wifi è un sistema che può essere composto da un singolo router o da punti di accesso multipli. Il produttore indica che la soluzione a router singolo è indicata per case fino a 85 metri quadrati. Con due punti d’accesso si coprono abitazioni da 85 a 170 metri quadrati. Con tre unità si può arrivare fino a 255 metri quadrati. Il prezzo della confezione da una singola unità è di 139 euro. Per la confezione da tre si pagano invece 359 euro.

Google Wifi, il router intelligente

Con il sistema Google Wifi, i punti di accesso sono connessi anche tra di loro. In questo modo è possibile allargare la copertura senza impattare sulla velocità della connessione Wi-Fi. La tecnologia mesh consente inoltre di creare un’unica rete Wi-Fi. Con essa si ottiene una connessione stabile e ottimizzata anche spostandosi da un punto all’altro della casa. È infatti il sistema stesso a scegliere in modo automatico la banda migliore e il canale meno congestionato.

Tutto ciò, comunque con senza sacrificare la semplicità di configurazione e controllo del sistema. Per il controllo dei dispositivi e della rete si utilizza l’app Google Wifi. Questa è disponibile non solo per Android ma anche per iOS. Mediante l’app possiamo verificare i dispositivi collegati, creare una rete per gli ospiti e altro. Il sistema prevede anche funzionalità di controllo parentale. È ad esempio possibile gestire il numero di ore che i ragazzi passano collegati. Google Wifi prevede inoltre diverse contromisure per la sicurezza della rete domestica.