Google ha dato il via a una nuova iniziativa per la sicurezza, il Google Safety Center.

Si tratta di un centro online di informazioni e risorse sulla sicurezza non necessariamente con contenuti e risorse nuove, ma con l’intenzione di offrire agli utenti un posto centralizzato a cui fare riferimento.

L’azienda informa di aver comunque aggiornato le risorse sul tema e raccolto ancora più informazioni.

Questi contenuti relativi alla sicurezza vengono ora concentrati in un unico sito dedicato a educare e responsabilizzare tutte le persone. Contenuti su argomenti importanti per gli utenti, quali la sicurezza dei dati, i controlli sulla privacy e le protezioni online.

Al momento Google Safety Center è in inglese. L’azienda però informa che il sito sarà disponibile in più di 65 lingue nelle prossime settimane.

Informarsi è il primo passo per la sicurezza

Safety Center è un altro modo in cui Google informa le persone su come l’azienda mantiene le informazioni personali riservate e al sicuro. Ed è uno strumento per dare il controllo agli utenti.

Google Safety Center contiene collegamenti a molte opzioni di controllo della privacy. Opzioni facili da configurare, in modo che ciascun utente possa scegliere le impostazioni più adatte alle proprie esigenze e preferenze.

Il sito offre anche suggerimenti utili sulla sicurezza, per preservare la sicurezza quando si è online, non solo su Google. Così come contenuti per aiutare le famiglie a gestire meglio la tecnologia. Fornisce infatti risorse e strumenti utili per insegnare agli utenti più piccoli la sicurezza e la cittadinanza digitali.

L’obiettivo dichiarato da Google è quello di poter aiutare le persone a gestire la propria privacy e sicurezza. Sono diversi gli strumenti creati dall’azienda per raggiungere questo scopo. Strumenti che vengono costantemente migliorati.

Account Google consente di accedere a tutte le impostazioni per salvaguardare i dati e la privacy.

Controllo privacy consente di rivedere e modificare rapidamente i dati utilizzati da Google per personalizzare l’esperienza online.

Le mie attività aiuta a rivedere ed eliminare i dati relativi all'attività collegati al proprio account.

Google Safety Center è accessibile a questo indirizzo.