Google rafforza il lavoro di gruppo con Hangouts Chat

Il team di G Suite ha annunciato la disponibilità di Hangouts Chat e di nuove funzionalità che aiutano i gruppi di lavoro a rimanere connessi e a collaborare.

Hangouts Chats, ora disponile per tutte le aziende, semplifica la collaborazione consentendo ai team di prendere decisioni più rapide. Sono disponibili nuove funzionalità per la gestione delle riunioni, come la segnalazione automatica delle stanze da prenotare tramite il Calendario, per aiutare i team a ottimizzare la produttività. Documenti ora utilizza segnali contestuali per recuperare file correlati, riducendo il tempo della ricerca del contenuto giusto quando ne hai bisogno.

David Thacker, Vice President di Product Management, in un post sul blog di Google ha spiegato le innovazioni partendo da molto lontano.

Il luogo di lavoro di oggi - ha detto Thacker - è molto diverso rispetto a 30 anni fa. Un tempo si poteva fare affidamento su una singola squadra in una singola sede per fare le cose. Oggi, gli affari sono più diversificati, dinamici e distribuiti che mai. Le decisioni devono essere prese rapidamente, i team devono allinearsi in modo veloce e il tempo non può essere sprecato in attività manuali ripetitive. Di conseguenza, le aziende che si affidano a sistemi di lavoro vecchi di decenni potrebbero scoprire di non essere abbastanza agili per restare all’altezza della situazione e competere con le altre.

«Immaginate che il vostro team abbia bisogno di chiudere un importante accordo di vendita. Le parti interessate in più sedi devono essere consultate sulla strategia. Le esigenze dei clienti devono essere identificate, deve essere progettata una presentazione vincente e l'intero team deve allinearsi sul corretto approccio al prezzo, il tutto prima della fine del trimestre».

G Suite per Thacker trasforma il modo in cui i team collaborano, con strumenti e funzionalità intelligenti che li aiutano a risolvere i problemi più velocemente e a concentrarsi sul lavoro che conta. Oggi annunciamo nuovi aggiornamenti intelligenti di G Suite per offrire alle aziende ancora più modi di gestire i progetti, ad esempio la chiusura di un accordo di vendita o l'introduzione di un nuovo prodotto sul mercato, in un unico posto.

Hangouts Chat semplifica la collaborazione in modo efficiente, consentendo ai team di prendere decisioni più rapide. Con chat room e conversazioni divise per thread, potenti funzionalità di ricerca e bot intelligenti che collegano i flussi di lavoro e accelerano le attività (anche con app di terze parti), è possibile lavorare su progetti, come l’apertura di una nuova sede o il lancio di una campagna pubblicitaria, da un unico punto.

La chat ha forti integrazioni con altre app di G Suite come Drive, Calendar e Hangouts Meet e la sicurezza integrata per soddisfare le esigenze di conservazione, eDiscovery e normative/conformità per le imprese.

Nei prossimi mesi il Calendario utilizzerà l'intelligenza artificiale per suggerire automaticamente le stanze da prenotare. E poiché questi strumenti saranno ottimizzati per ciascun partecipante in base alla posizione dell'edificio e del piano, alla precedente cronologia delle prenotazioni, alle esigenze di apparecchiature audio/video e ai requisiti di capacità della sala, la produttività del team è assicurata.

L'accesso rapido a Documenti serve ad aiutare i team a concentrarsi sul lavoro importante. Quick Access utilizza l'intelligenza artificiale per suggerire file rilevanti basati su segnali come l’attività di Drive e il contenuto dei documenti, in modo da poter lavorare con le informazioni più aggiornate e creare rapidamente nuovo materiale