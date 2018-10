Google Pixel Slate è il nuovo capitolo dell’evoluzione dei dispositivi Chrome OS. È un tablet per il lavoro e il tempo libero. Un dispositivo un po’ indeciso se rimanere orgogliosamente un tablet o trasformarsi definitivamente in laptop.

Google lo ha lanciato all’evento dedicato all’hardware, insieme al nuovo smartphone Pixel 3 e al device Home Hub. In un anno che segna il 20° anniversario di Google. E proseguendo all’insegna dell’integrazione tra hardware, software e intelligenza artificiale, che vediamo all’opera anche nel Pixel 3.

Google Pixel Slate

Pixel Slate si presenta con bordi arrotondati e un vetro curvo 2,5D. Misura soli 7 mm di spessore e pesa circa 725 grammi. Il display copre quasi l'intera superficie frontale del dispositivo.

Il nuovo Molecular Display offre 293 pixel per pollice, ovvero 6 milioni di pixel, e un’immagine nitida e dettagliata. Il comparto audio è potenziato dal doppio speaker frontale e dall’ottimizzazione digitale.

Pixel Slate include fotocamere da 8 megapixel sia sul retro che sul frontale. La Duo Cam frontale offre un campo visivo extra-wide e ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda l’autonomia, Pixel Slate offre fino a 12 ore di durata della batteria con un utilizzo tipico, misto.

Produttività al massimo, ma non in Italia

Pixel Slate funziona con il sistema operativo Chrome OS che è stato riprogettato per l’esperienza d’uso touchscreen. È potenziato da processori Intel Core di ottava generazione m3, i5 o i7, oppure Intel Celeron, a seconda della configurazione. Può inoltre sfruttare innumerevoli app disponibili su Google Play.

Per il massimo della produttività al lavoro, c’è la tastiera Pixel Slate. Questa si abbina perfettamente con Pixel Slate e include una tastiera retroilluminata di dimensioni normali.

I tasti arrotondati Hush Keys consentono di digitare senza far rumore. C’è inoltre un tasto dedicato a Google Assistant e un ampio trackpad. Pixel Slate funziona anche con la Pixelbook Pen.

Pixel Slate è disponibile in diverse configurazioni, a partire da 599 dollari americani, ma non in Italia. Il lancio, perlomeno iniziale, riguarda infatti al momento solo Stati Uniti, Canada e Regno Unito. La Pixel Slate Keyboard costa 199 dollari americani.