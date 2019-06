La società di Mountain View aveva di recente annunciato l’allargamento della disponibilità di Google Nest Hub a ulteriori 12 Paesi, tra cui l’Italia, ma ancora non era possibile acquistare il dispositivo. Lo smart display, ricordiamo, ora ricade nel nuovo branding di Big G, che posiziona sotto “l’ombrello” Nest questo tipo di device per la smart home.

Google Nest Hub è ora prenotabile, al prezzo, che era stato già anticipato, di 129 euro. All’atto della prenotazione è possibile selezionare tra due diverse finiture di colore: Grigio chiaro e Grigio antracite.

Le caratteristiche di Google Nest Hub

Google Nest Hub è dotato di uno schermo touchscreen da 7”, di un altoparlante full-range e di un array di due microfoni. Lo smart display supporta la connettività wireless WiFi e Bluetooth.

Naturalmente, offre l’Assistente Google integrato, a cui è possibile chiedere, mediante il controllo vocale, informazioni di vario genere, così come di eseguire determinate azioni. Tra queste ultime, ad esempio, la riproduzione di musica o di video da YouTube, nonché il controllo dei device connessi, e compatibili, della smart home.

Inoltre, mediante l’integrazione con Google Foto, Google Nest Hub può agire anche da cornice digitale da scrivania, per guardare gli scatti presenti nella propria libreria.

Parallelamente all’annuncio della disponibilità di Google Nest Hub in dodici nuovi Paesi, l’azienda aveva presentato anche il nuovo modello Nest Hub Max. Google Nest Hub Max è anch’esso uno smart display che però, al contrario del “fratello minore”, al momento non è ancora disponibile in Italia.

Il Nest Hub Max, come lascia intuire il nome, è dotato di uno schermo più grande, da 10” e anch’esso touchscreen. È inoltre equipaggiato anche con una fotocamera da 6,5 megapixel e dotata di tecnologia Face Match.

Ricordiamo invece che il Google Nest Hub non è fornito di foto/videocamera.