Google Moduli, un semplice strumento per ottenere dati tramite Internet

Problema Creare moduli Web composti da caselle e campi che gli utenti possono riempire con dati da inviare via Internet Soluzione Google Moduli crea moduli Web inviabili in posta elettronica o pubblicabili su Internet

Richieste di informazioni, comunicazioni di avvenuto pagamento e registrazioni

online sono tipici esempi di trasmissione dati che avvengono tramite

moduli Web.

Come i moduli cartacei, anche quelli Web sono composti da caselle di testo,

caselle di opzione ed elenchi di voci.

Per essere utilizzati, questi ultimi vengono pubblicati nelle pagine di siti

Internet: le caselle di testo vengono riempite di scritte; gli altri elementi

possono essere selezionati con un clic per indicare le scelte desiderate. L'invio

dei dati avviene confermando con un clic su un pulsante Invia, Registrati

o altro tipo di scritta.

Un modulo Web viene creato in HTML (HyperText Markup Language). Inoltre,

per registrare e consultare i dati che vengono inviati tramite Internet, è

necessario scrivere vari programmi per la gestione di archivi di database.

Google Moduli, invece, supera con un balzo tutte le complessità

di tipo tecnico, permettendo di gestire in modo completo moduli di aspetto professionale

e di qualsiasi complessità. Fa parte di Google Documenti, applicazioni

Web gratuite per gestire i tipi di documenti più diffusi: testi, fogli

di calcolo, presentazioni, grafici e diagrammi.

Nell'area di lavoro di Google Moduli, si inseriscono scritte

che fanno da titolo alle diverse sezioni e i tipici elementi di un modulo:

caselle di testo singolo o su più righe

caselle di selezione (quadrate) o di opzione (rotonde)

elenchi a discesa

Nel corpo di un modulo si può inserire anche una griglia di caselle

di opzione, composta da righe e colonne il cui numero è modificabile

liberamente dall'utente.

Ogni campo può essere reso obbligatorio o meno.

Il lavoro avviene in modalità visuale e in tempo reale, verificando

nella finestra del browser quello che si sta ottenendo passo dopo passo.

Terminato il modulo, lo si salva in una pagina Web gestita automaticamente

da Google, di cui viene visualizzato l'indirizzo Internet. L'utente

può:

rendere disponibile l'indirizzo ad altri utenti pubblicandolo nel

Web (per esempio in Linkedin o in Facebook)

C'è, poi, la possibilità di pubblicare il modulo in Rete,

trasferendo il codice HTML in un proprio sito.

In tutti i casi, chiunque visualizzi la pagina può riempire i campi

di dati e inviarli via Internet.

A ogni modulo Web creato con Google Moduli viene associato un foglio

di calcolo gestito con Google Spreadsheet, l'applicazione di

foglio elettronico che fa parte di Google Documenti. Quando gli utenti

inviano i dati inseriti nelle caselle facendo clic sul pulsante Invio,

i valori trasmessi vengono registrati nella prima riga libera del foglio, preceduti

da data e ora dell'invio.

Chi gestisce il modulo, può aprire in qualsiasi momento il foglio di

calcolo per accedere ai dati ricevuti. Se ne possono leggere i dettagli e avere

un riepilogo statistico per data e per altri elementi. Dal foglio di calcolo

i dati possono essere esportati nel proprio disco locale ed essere oggetto di

elaborazioni successive.

Per lavorare con Google Moduli e accedere ai dati memorizzati, occorre

essere in possesso delle classiche credenziali composte da nome utente e password.

In Google Documenti il nome utente è un indirizzo attivo del

tipo nomeutente@gmail.com, che molti possiedono già se utilizzano

la posta di GMail.