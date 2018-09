Google Data Studio è un prodotto gratuito per la visualizzazione dei dati e la reportistica. L’azienda ha ora annunciato che lo strumento è uscito dallo stadio di beta ed è ora disponibile su ampia scala.

Si tratta di un’offerta che aiuta i team a identificare e condividere insight dai dati. Con l’obiettivo di poter intraprendere iniziative atte a migliorare i risultati di business.

Data Studio fa parte della Google Marketing Platform e si integra in modo stretto con Google Cloud. Ciò consente di accedere facilmente ai dati di oltre 500 fonti diverse, sia della stessa Google che di aziende partner. Tra queste: Google Analytics, Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360, YouTube Analytics, Google Sheets, Google BigQuery e molte altre.

Google Data Studio consente di visualizzare i dati ed esplorarli in modo interattivo. Permette ai marketer di condividere facilmente gli insight con chiunque nell’azienda e non si limita alla semplice condivisione.

Data Studio offre infatti una collaborazione in tempo reale e senza soluzione di continuità. Possiamo collaborare con gli altri, indipendentemente che siano seduti nella stessa stanza o in tutt’altra parte del mondo.

Dall'introduzione di Data Studio come beta nel 2016, l’azienda ha migliorato la stabilità del prodotto e aggiunto molte funzionalità chiave. Milioni di persone hanno utilizzato Data Studio per agire sui dati. Per trasformarli in storie da cui possano emergere approfondimenti chiave per il business dell’azienda.

Google Data Studio: estrapolare informazioni dai dati

La disponibilità generale e l’uscita dalla beta arrivano a seguito di una serie di aggiornamenti basati sul feedback degli utenti. Così come di nuove funzionalità che migliorano le possibilità per sperimentare, combinare e condividere le visualizzazioni dei dati. Attività che è possibile esplorare utilizzando Explorer, Data Blending e la Report Gallery.

Sono disponibili per gli utenti funzionalità quali i community connector, che consentono la connessione alle diverse fonti di dati.

O come i custom report template, che consentono di creare report personalizzati e condividere facilmente le soluzioni. Funzionalità che hanno contribuito a far crescere l’ecosistema e rendere Data Studio più interessante per un numero ancora maggiore di persone.

La scopo di Data Studio rimane quello di consentire alle persone di identificare e condividere insight e informazioni dai dati.

Potrebbe trattarsi di un marketer che fornisce informazioni su quale dei canali pubblicitari è il più efficace. Oppure di un business analyst che tiene traccia degli indicatori di rendimento. Lo scopo è comune: quello di far crescere il business della propria azienda.

Ancorché chiusa la fase beta, Google si dichiara naturalmente impegnata nell’investire sulla stabilità della piattaforma e nelle funzionalità avanzate.

Maggiori informazioni su Google Data Studio sono disponibili a questo indirizzo.