Google Cloud e GitHub collaborano per offrire una nuova esperienza d’integrazione di GitHub con Google Cloud Build.

Cloud Build è la nuova piattaforma CI/CD di Google (ne abbiamo parlato qui, il sito ufficiale è questo).

Questa integrazione, nelle intenzioni di Google, vuole fornire una CI (Continuous Integration) veloce, fluida e conveniente. E questo per qualsiasi repository su GitHub, con un’integrazione diretta nel flusso di lavoro GitHub degli sviluppatori.

Sono milioni gli sviluppatori che si affidano oggi a GitHub per archiviare e collaborare al codice sorgente. Il servizio GitHub è stato di recente acquisito da Microsoft. Ora le due realtà hanno collaborato per aggiungere in maniera semplice l'integrazione continua a qualsiasi repository, integrare pratiche DevOps e migliorare velocità e produttività.

Semplificare la CI con Google Cloud Build e GitHub

A descrivere questa nuova collaborazione è stato, sul blog di Google Cloud Platform, Melody Meckfessel, Vice President, Engineering, Google Cloud. Meckfessel innanzitutto sottolinea che Google e GitHub hanno una lunga storia di collaborazione. Hanno già lavorato insieme per il client e il protocollo Git e per altri progetti. E la stessa Google usa anche GitHub.

I vantaggi evidenziati da Google per questa integrazione di Cloud Build con GitHub sono diversi. Innanzitutto velocizza l'adozione della CI.

Consente di lavorare con i container Docker con facilità. Offre la scalabilità necessaria per gestire al meglio i progetti della propria azienda. Le build vengono eseguite su un'infrastruttura protetta dai sistemi di sicurezza di Google.

E ancora: la soluzione garantisce flessibilità e visibilità sui processi. I dettagli della build sono disponibili in GitHub per le attività di analisi dei risultati e diagnostica. Log completi e cronologia sono disponibili nell'interfaccia utente di Cloud Build nella Google Cloud Console.

L’integrazione è disponibile nel GitHub Marketplace.

Maggiori dettagli sono disponibili sul blog della piattaforma Google Cloud e sul blog di GitHub.