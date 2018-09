Il browser Google Chrome festeggia il suo decimo compleanno e per l’occasione arriva un corposo aggiornamento, con la versione 69. Un update speciale e più vistoso del solito.

Innanzitutto, perché Chrome ha ora un nuovo look. È possibile ammirare il nuovo aspetto del browser su tutte le piattaforme: desktop, Android e iOS.

Il design aggiornato è caratterizzato da forme più arrotondate, nuove icone e una nuova tavolozza di colori.

In generale, il browser acquisisce un aspetto più semplice che può incrementare la produttività.

Su mobile sono state apportate una serie di modifiche per aiutare a navigare più rapidamente. Tra queste, lo spostamento della toolbar in basso su iOS, in modo che sia più facile da raggiungere.

Novità di Google Chrome

Ora Chrome può riempire in modo più preciso password, indirizzi e numeri di carta di credito. Consente così di velocizzare la compilazione dei moduli di pagamento online.

Tutte queste informazioni vengono salvate nel proprio account Google e ora sono accessibili direttamente dalla toolbar di Chrome.

Google informa di aver migliorato in modo significativo il modo in cui Chrome gestisce le password.

Quando è il momento di creare una nuova password, ora Chrome ne genera una per noi, unica e forte. Poi la salva e la prossima volta che servirà potremo accedervi, sia sul laptop che sullo smartphone.

Chrome diventa anche più smart. La casella superiore di Chrome che combina la barra di ricerca e quella degli indirizzi è ora denominata Omnibox. Questa ora mostra le risposte direttamente nella barra degli indirizzi, senza dover aprire una nuova scheda.

È stata resa più facile anche la personalizzazione. È possibile creare e gestire shortcut per i siti web preferiti direttamente dalla nuova scheda. Ed è possibile personalizzare lo sfondo di una scheda.