Google Allo, l’app di messaggistica smart, aveva debuttato nel 2016 con l’intenzione di offrire un’esperienza chat più ricca e coinvolgente. In ogni caso, la piattaforma non ha mai “sfondato”, non riuscendo a conquistare le preferenze degli utenti. C’è anche da dire che la frammentazione della proposta Google in ambito chat, messaggistica e comunicazione ha avuto magari un ruolo.

Quali che siano le cause e le motivazioni, il progetto Allo è giunto alla fine della sua avventura. Google ha infatti annunciato ufficialmente la decisone di interrompere il supporto per Allo, per focalizzarsi invece su Messaggi.

È la stessa azienda a sottolineare come, dall'inizio di quest'anno, abbia interrotto gli investimenti in Allo. Parallelamente, Google ha introdotto in Messaggi alcune delle funzionalità più apprezzate di Allo, quali Smart Reply, GIF e supporto desktop.

Allo continuerà a funzionare, informa l’azienda, fino a marzo 2019. Fino ad allora sarà possibile esportare dall'app la cronologia delle conversazioni esistente. A questo indirizzo Google ha pubblicato le istruzioni su come farlo.

Piattaforme di comunicazione targate Google

Nel blog in cui annuncia l’imminente chiusura di Allo, Google parla anche delle altre piattaforme di messaggistica e comunicazione. Per quanto riguarda Duo, l’app per videochiamate, l’azienda sottolinea come sia una delle app mobili con il punteggio più alto di Google.

Secondo la società, Duo registra una forte crescita sia su Android che su iOS. Quest'anno ha lanciato il supporto di Duo per iPad, tablet Android, Chromebook e Smart Display. Così come la possibilità di lasciare un messaggio video. Google dichiara che continuerà a introdurre miglioramenti nella qualità di Duo, anche basati sul machine learning.

Per quanto riguarda le comunicazioni per team di lavoro, la piattaforma Hangouts si è evoluta nei due prodotti Hangouts Chat e Hangouts Meet. Google ha registrato una forte adozione di entrambi nell’ambito dei clienti G Suite. Ci sono stati dei potenziamenti, recentemente, e ulteriori ve ne saranno nei prossimi mesi.

Come target, il focus principale di Hangouts Chat e Meet è la collaborazione in team per i clienti G Suite. Come strategia di base per gli strumenti di comunicazione, Google afferma che si focalizzerà su Messaggi e Duo per l’ambito consumer. Mentre Hangouts Chat e Hangouts Meet sono focalizzati all’ambito business, per le attività di team collaboration.