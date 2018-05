Google Assistant sui TV con intelligenza artificiale

Annunciato per la prima volta al Ces 2018, Google Assistant è ora disponibile sulla linea Tv 2018 di LG con intelligenza artificiale.

Ciò significa che sia i televisori Oled sia i televisori Super Uhd con IA ThinQ offriranno funzionalità che permettono di gestire direttamente tramite il telecomando il Tv senza la necessità di hardware aggiuntivo.

In pratica Google Assistant si integra con il sistema operativo webOS di LG per portare nuovi livelli di convenienza e di controllo. Gli utenti potranno quindi impartire comandi in linguaggio naturale per controllare le funzioni TV, scoprire e riprodurre i contenuti e controllare le impostazioni.

LG assicura che i suoi televisori AI 2018 sono in grado di eseguire centinaia di comandi vocali usando la piattaforma intelligente aperta IA ThinQ e Google Assistant integrato. Grazie a ThinQ è per esempio possibile connettersi immediatamente a console di gioco e soundbar esterne ("Connetti alla soundbar"), cambiare la modalità immagine ("Cambia nella modalità cinema") e spegnere il Tv a orari prestabiliti.

Inoltre, la ricerca dei contenuti è ancora più semplice e pratica. I televisori LG AI possono recuperare immediatamente le informazioni o passare a un canale che offre il contenuto richiesto dal telespettatore. Il comando "Passa a Discovery channel", per esempio, consente di connettersi immediatamente alle informazioni sulle destinazioni di viaggio future. Gli utenti possono imparare più informazioni sui film preferiti semplicemente dicendo il nome di un personaggio o di un attore. Si può anche dire al televisore "Cerca la colonna sonora di questo film" o "Spegni la TV quando questo programma è finito", senza bisogno di configurare una programmazione.

Il centro di controllo della smart home

Con Google Assistant integrato, i TV di LG permettono di gestire diverse attività, trovare risposte o controllare i dispositivi per la casa intelligente. Basta premere e tenere premuto il pulsante mic e chiedere informazioni come le previsioni meteo ("Com'è il tempo questo fine settimana?"), dati sulle aziende nelle vicinanze o controllare il punteggio di una partita senza disturbare la visione. Gli utenti possono rivivere i loro momenti preferiti visualizzando i ricordi da Google Photos. In un prossimo futuro arriveranno anche servizi quali la fornitura di cibo e il trasporto tramite Azioni di terze parti.

Con l'aiuto di Google Assistant, i televisori AI LG possono opera come il centro di controllo della casa intelligente, offrendo l'accesso a dispositivi come l'aspirapolvere robotizzato, termostati, purificatori d'aria, dispositivi di illuminazione intelligente e molti altri. Google Assistant funziona con più di 5.000 dispositivi smart di centinaia di marchi famosi, semplificando il controllo degli altoparlanti e di altri dispositivi connessi tramite Wi-Fi o Bluetooth.

I televisori LG Oled e LG Super UHD con ThinQ AI e Google Assistant saranno disponibili entro il mese di maggio negli Stati Uniti e nei principali mercati in Europa e Asia. Però funzioneranno da subito con altri dispositivi Google Assistant solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia. Mentre l'espansione agli altri Paesi sarà annunciata entro la fine dell'anno.