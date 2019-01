GoodNotes 5 non è un semplice aggiornamento di routine per la popolare app di appunti digitali per iPad e iPhone. Si tratta della maggiore release di sempre per questa app, annuncia lo sviluppatore.

Se state pensando che di solito le aziende presentano sempre i nuovi prodotti come i migliori di sempre, avete ragione. Tuttavia, scorrendo le nuove funzionalità e i miglioramenti introdotti in GoodNotes 5, appare chiaro che si tratti di una major release su cui lo sviluppatore ha lavorato a fondo.

Una ventata di rinnovamento, senza però stravolgere una delle caratteristiche che gli utenti apprezzano di più. E cioè l’aspetto semplice, pulito e minimalista. In tema di funzionalità, le novità sono però diverse.

Gestione documenti e ricerca rinnovate

A partire da un sistema di file management tutto nuovo, in questa ultima versione. La struttura in categorie di GoodNotes 4 è stata sostituita con una più moderna organizzazione dei documenti in cartelle e sottocartelle nidificate. È ora il sistema organizzativo a adattarsi alle esigenze dell’utente, e non più il contrario.

In GoodNotes 5 è possibile ricercare le note in tutti i documenti e le cartelle. Siccome GoodNotes ora supporta livelli illimitati di cartelle e sottocartelle, gli sviluppatori hanno riscritto ampie parti del codice dell'app. Per far sì che le informazioni possano essere trovate indipendentemente da quanto in profondità sono archiviate.

L’app ora offre dunque una ricerca di testo completa, in tutta la libreria e in cui tutto è indicizzato. La Search View è il punto di partenza per trovare qualsiasi informazione, indipendentemente da dove sia memorizzata. Qualsiasi cosa venga scritta in GoodNotes è indicizzata e può essere trovata digitando la parola chiave. Note scritte a mano, titoli di documenti e cartelle, testi nei documenti Pdf o digitati nelle caselle di testo e altro.

La Search View mostra anche una lista di documenti aperti di recente, in modo da poterli riaprire velocemente.

Preferiti e QuickNote di GoodNotes 5

La Vista preferiti è la posizione da cui è possibile accedere alle informazioni per noi importanti con un solo tocco. Indipendentemente da dove esse siano archiviate nella libreria. Ogni cartella o documento ha l’icona della stella che è possibile toccare per aggiungerlo rapidamente ai Preferiti. GoodNotes 5 consente di aggiungere un segnalibro a una pagina specifica, per saltare al punto esatto che ci interessa.

In GoodNotes 5 è ora possibile impostare una direzione di scorrimento predefinita per i documenti. Sono supportati entrambi, lo scrolling orizzontale e quello verticale delle pagine.

La nuova funzione QuickNote consente di creare in modo veloce un nuovo documento vuoto nella cartella aperta. Per far risparmiare tempo, la nuova pagina viene creata con il template di carta predefinito, che è poi possibile modificare.

Una QuickNote viene memorizzata come bozza preliminare nella cartella attualmente aperta. L’utente può poi decidere se salvarla o eliminarla. In questo modo la libreria rimane pulita da note o appunti veloci che non avevamo in programma di salvare.

Nuovi strumenti di editing

Il nuovo design della barra degli strumenti consente di ridurre al minimo il numero di tap. E offre inoltre una migliore separazione visiva tra le azioni di modifica e quelle di navigazione.

Il lato destro della toolbar è riservato a ciò che lo sviluppatore chiama l’”area contestuale”. Ogni strumento ha alcune azioni rapide che possono essere selezionate con un solo tocco direttamente dalla barra degli strumenti. Ad esempio, per la penna cambia il colore o lo spessore, per la gomma lo spessore, e così via. Lo strumento Immagine consente di aggiungere un’immagine dalla libreria foto sulla pagina, con il drag & drop.

I colori e lo spessore della linea possono essere modificati nell'area contestuale. Una terza opzione, oltre ai preset e alla palette dei colori, è ora disponibile: la nuova color wheel. In GoodNotes 5 viene anche introdotto un nuovo stile di penna: il pennello. Uno strumento utile per i disegni di tipo artistico e illustrativo.

Anche lo strumento Forma è stato potenziato, con i riempimenti di colore, le forme a tratti multipli e la funzione di far combaciare le linee. Le nuove funzioni rendono più semplice ed efficace la creazione di tabelle e grafici.

Un codebase nuovo ha fatto sì che GoodNotes 5 sia un’app del tutto nuova, e diversa, non un update. Tuttavia, GoodNotes 5 è un aggiornamento gratuito per tutti coloro che hanno pagato il prezzo intero di GoodNotes 4. È possibile sfruttare questa offerta mediante il bundle di aggiornamento disponibile su App Store.

Maggiori informazioni su GoodNotes 5 sono disponibili sul sito dello sviluppatore, a questo link.