I giochi fruibili da mobile tramite app

Ormai lo smartphone è diventato il passatempo preferito di tutti: sono finiti i tempi in cui il cellulare si usava solo per telefonare. Adesso ognuno di noi ha installato sul proprio device diverse app, da quelle di messaggistica istantanea a quelle di puro intrattenimento.

Mentre siamo in fila allo sportello o la nostra ordinazione al ristorante ci mette troppo ad arrivare, il tempo sembra non passare mai. Quando ci capita di aspettare, le app sul telefono diventano la nostra ancora di salvezza.

È proprio in queste circostanze che ci ricordiamo di avere quel giochino sullo smartphone e all’improvviso l’attesa non è più un problema.

Giochi multiplayer su smartphone

Le app che abbiamo installato sul telefono dicono molto sulla nostra personalità. Ci sono gli abitudinari, che amano far lavorare la mente col classico solitario o con un sudoku e poi ci sono i tipi che amano la competizione e si lanciano in gare di velocità o combattimento, magari sfidando altri utenti online.

Questi ultimi si chiamano giochi multiplayer e sono senza dubbio i più adrenalinici. Alcuni permettono di competere con altri giocatori e hanno una classifica finale, altri sono dei veri giochi di squadra, altri ancora prevedono una sfida uno contro uno.

Anche i giochi più amati per PC o console, come Fortnite o Mortal Kombat X, sono disponibili su dispositivi Android e iOS, così la voglia di competizione ti segue ovunque tu vada. Quello che ti serve è una buona connessione internet e tanti Giga per giocare senza limiti.

A caccia di offerte: più Giga, più giochi

Cosa accade se durante una partita multiplayer la connessione rallenta o va via? Una situazione di questo tipo farebbe perdere la pazienza (e la partita) anche alla persona più tranquilla. Il modo migliore per evitare una crisi di nervi è scegliere un operatore affidabile e una buona offerta, magari in 4G.

Le offerte mobile Fastweb sono un’ottima soluzione per chi non vuole fare a meno di intrattenersi con la sua app di gioco preferita, anche fuori casa. Quando hai 30 Giga disponibili e la velocità del 4G, sarai solo tu a scegliere quando smettere di giocare e non la connessione che va via.

Le offerte mobile di Fastweb prevedono anche lo smartphone in abbinamento: potrebbe essere un’ottima opportunità per cambiare il tuo telefono con un modello più nuovo. Di certo l’esperienza di gioco non potrà che migliorare.