Il nuovo Cronotermostato Wi-Fi Touchscreen introdotto sul mercato dal marchio Avidsen consente di regolare la temperatura di casa dallo smartphone. Fa parte delle numerose soluzioni che sono disponibili per il riscaldamento e la climatizzazione della casa connessa.

Si tratta infatti di uno degli ambiti che più si sta sviluppando nel panorama dei sistemi per la smart home. E che, attraverso soluzioni smart, può contribuire non solo ad aumentare il comfort in casa. Ma anche a ridurre i consumi, con ricadute benefiche sia sui risparmi che sull’ambiente.

Cronotermostato Wi-Fi Touchscreen di Avidsen

Il Cronotermostato Wi-Fi Touchscreen di Avidsen permette di regolare e controllare la temperatura ambientale anche a distanza, dallo smartphone. È un prodotto facile da installare e non invasivo.

Il suo programmatore settimanale permette di controllare e regolare qualsiasi apparecchio di riscaldamento/raffreddamento presente in casa, negozio o ufficio. Ė inoltre possibile impostare un programma di riscaldamento/raffreddamento differente nell’arco di uno stesso giorno. Allo stesso modo, è possibile impostare un programma specifico in un giorno della settimana e per cinque giorni lavorativi. Così come per un week-end oppure per l’intera settimana.

L’app proprietaria rende l’uso estremamente semplice e intuitivo e offre a tutti la possibilità di impostare tramite smartphone ogni parametro. Tramite app si possono infatti impostare gli orari e la temperatura per ogni singolo periodo di tempo. È possibile scegliere una programmazione di 24 ore, 7 giorni o 5 giorni feriali più 2 di weekend. Si può anche copiare la programmazione di un giorno intero sugli altri giorni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio.

Sensibo Sky

Sensibo Sky è un dispositivo smart e connesso che consente di controllare l’aria condizionata da qualsiasi luogo utilizzando lo smartphone. Il device dispone anche di un sensore che permette di monitorare la temperatura e l’umidità. Consente inoltre di impostare una programmazione di sette giorni, di accendere e spegnere il climatizzatore in maniera automatica e altro.

Sensibo Sky funziona con i climatizzatori dotati di telecomando (e soltanto con questi). Mediante l’app, il dispositivo rileva la posizione dello smartphone e spegne il condizionatore automaticamente, evitando sprechi. In modo analogo, consente di accendere il climatizzatore in modo automatico prima dell’arrivo a casa. In questo modo possiamo essere accolti in un ambiente fresco e confortevole.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Hinnovation.

Stazione Meteo Intelligente

Se invece desideriamo controllare la qualità dell’aria della nostra casa smart, la soluzione potrebbe essere la Stazione Meteo Intelligente di Netatmo. Il device smart consente di controllare la temperatura, l'umidità, il tasso di CO2 così come anche il rumore in casa.

Naturalmente, per monitorare in maniera efficace le varie stanze servono più moduli. Questo sistema consente di installare componenti supplementari: fino a tre per ogni Stazione Meteo. Sono anche disponibili dei kit con due o tre Moduli Aggiuntivi Interni. Ed esistono anche moduli esterni così come Wi-Fi intelligenti. L’azienda sta in questo periodo proponendo delle offerte speciali sulla Stazione Meteo Intelligente e sul prezzo dei kit aggiuntivi e dei pacchetti.

La gamma air care di Netatmo include poi il Misuratore Intelligente della Qualità dell'Aria. È dotato di quattro sensori per umidità, inquinamento, rumore e temperatura. Inoltre evidenzia i problemi e offre suggerimenti su come risolverli.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.