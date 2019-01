La nuova app mobile WooCommerce consente di gestire il proprio negozio online in ogni momento e da qualsiasi posto.

La prima versione dell’app era solo per iOS. Ora è stata invece rilasciata una nuova versione che, oltre a essere stata migliorata, è disponibile sia per iOS che per Android.

Ma facciamo prima un passo indietro.

WooCommerce è una delle più popolari piattaforme di ecommerce disponibili sul web. Lo sviluppatore, Automattic, cita la rilevazione BuiltWith che mette WooCommerce al primo posto tra le tecnologie più utilizzate per i siti di ecommerce.

Dal punto di vista degli sviluppatori, WooCommerce si basa su una delle più estese comunità open source. Vanta più di 350 contributor e ha totalizzato più di 10 milioni di download. WooCommerce è progettato per integrarsi alla perfezione con WordPress. Che è a sua volta la più popolare piattaforma per la creazione di un sito web.

La nuova app mobile per l'ecommerce

La nuova versione dell’app mobile WooCommerce non offre tutte le funzionalità di gestione di un ecommerce, ma diverse di esse.

Innanzitutto, consente il tracking del proprio store online. Quindi di vedere quali prodotti offrono il rendimento migliore e di controllare le revenue complessive. Nonché di visualizzare i dati relativi a ordini e visitatori per giorno, settimana, mese o anno.

Consente poi di gestire gli ordini. Il gestore del negozio online può scorrere, filtrare o cercare ordini specifici. Con un tocco è possibile visualizzare le informazioni sugli ordini: prodotti, valore, dati dei clienti, dettagli di spedizione e note. Ed è possibile svolgere le funzioni di base per l'evasione degli ordini.

L’app offre inoltre alert sugli ordini in tempo reale. Il gestore dello store online può ricevere notifiche sull'attività del negozio, inclusi nuovi ordini e recensioni di prodotti.

Come funziona l’app mobile

L'app mobile WooCommerce è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, rispettivamente per iOS e Android. È disponibile anche, avvisa lo sviluppatore, una dettagliata documentazione che guida all’utilizzo dell’app. Come per WooCommerce stesso, anche l’app è open source e il codice è disponibile su GitHub.

Ciò che probabilmente farà meno piacere agli utenti e agli sviluppatori è che all’app mobile non basta un’installazione WooCommerce per funzionare. Essa richiede invece, necessariamente, il plugin Jetpack connesso allo store. Automattic, sul proprio sito, spiega il perché sia necessario ricorrere a Jetpack per utilizzare l’app. E fornisce tutte le informazioni al riguardo.

Maggiori informazioni sull’app mobile, e in generale sul plugin per l’ecommerce, sono disponibili sul sito WooCommerce, a questo link.