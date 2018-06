Alla gestione delle risorse umane serve un Crm

I dipendenti dovrebbero essere la massima priorità di un'azienda e in base a questo principio, le funzionalità di gestione di un sistema di candidate relationship management devono garantire ai candidati e ai recruiter un’esperienza elevata sin dalla prima interazione.

È il pensiero di Amy Wilson, global head di Sap, che ha annunciato il lancio di nuove funzionalità per la gestione delle relazioni con i candidati all’interno della soluzione SAP SuccessFactors Recruiting.

Sap continua dunque ad alzare l’asticella del recruiting nella propria strategia volta a creare una soluzione globale per l’acquisizione e l’engagement dei talenti completa.

La soluzione SAP SuccessFactors Recruiting, che ora integra le funzionalità di gestione delle relazioni con i candidati, aiuta i recruiter ad attrarre i candidati idonei, coinvolgere e formare gruppi di talenti in target e gestire in modo più efficiente le domande e il processo di assunzione.

Mediante le funzionalità di gestione delle relazioni con i candidati presenti all'interno dei propri flussi di lavoro, i recruiter possono gestire il coinvolgimento dei candidati in modalità end-to-end su base fai da te attraverso una moltitudine di canali.

Con l'ultima versione di SAP SuccessFactors HCM Suite, i selezionatori del personale possono migliorare la conversione e la fiducia dei candidati con pagine web di riferimento della campagna uniche e specifiche e moduli di acquisizione dei dati dinamici.

La soluzione serve ancha a formare pool di talenti per coltivare talenti di grande valore; costruire modelli di e-mail e campagne marketing mirate in modo immediato; visualizzare le informazioni sui candidati in modo complessivo in un unico profilo, inclusi tutti i dati relativi a coinvolgimento, attività e cronologia.

Le soluzioni SAP SuccessFactors puntano a consentire alle aziende di risolvere le loro specifiche esigenze in termini HR sfruttando una suite completa di soluzioni per la gestione delle risorse umane in cloud, che copre i processi core HR, la gestione dei talenti e gli analytics dell’organizzazione.

Con innovazioni come le funzionalità per il candidate relationship management, le aziende possono trovare il talento giusto, formare i futuri leader e coinvolgere tutti i dipendenti con processi automatizzati e trasparenti.