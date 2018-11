Gestione delle etichette su cloud pubblico

Fare trasformazione digitale significa anche reinterpretare un'attività, come la gestione e produzione di etichette, che coinvolge aziende di produzione, commerciali e di logistica di ogni dimensione.

In questo contesto spicca la novità introdotta con Label Cloud, una nuova soluzione software-as-a-service (SaaS), basata sul sistema di gestione delle etichette di NiceLabel, società slovena con uffici in Germania, Stati Uniti, Singapore e Cina.

Consente di gestire centralmente la progettazione delle etichette, i dati di prodotto e il controllo qualità permettendo anche alle filiali, ai fornitori e ai partner di accedere a tali informazioni nel cloud e di stampare le proprie etichette localmente.

La soluzione cloud offre vantaggi tra cui riduzioni dei costi, in quanto non è necessario investire in infrastrutture, facilità d'uso e maggiore agilità.

L'aspetto più importante è la digitalizzazione del controllo qualità, che elimina i processi manuali, riduce la richiesta e i costi di manodopera e limita al minimo i rischi e gli errori.

Come spiega Ken Moir, VP Marketing di NiceLabel"Label Cloud consente a tutti gli utenti di progettare e distribuire etichette. In definitiva questo significa che il processo è più fluido e veloce, il che porta ad una maggiore agilità e ad un più rapido time-to-market. Inoltre, il sistema di gestione documentale di Label Cloud ottimizza, automatizza e migliora il controllo qualità, eliminando gli errori umani, i rischi e migliorando l’accuratezza complessiva".

La soluzione è indicata per l'uso nell'etichettatura di produzione, etichette per allergeni e informazioni nutrizionali, re-ticketing e re-tagging nei punti vendita, ri-etichettatura a livello locale ed etichettatura da parte dei fornitori.

Essendo su cloud Label Cloud non richiede installazione. Si basa sulla piattaforma cloud Microsoft Azure, con API per garantire l'integrazione con altri sistemi aziendali cloud e on-premise, come ERP e MES.

La società slovena promette e un ritorno sull'investimento in meno di sei mesi.

In occasione del lancio di Label Cloud, l'azienda ha inoltre annunciato importanti aggiornamenti dell'attuale offerta di soluzioni on-premise. Ciò include miglioramenti della produttività di stampa e nuove funzionalità che contribuiscono a ridurre il supporto IT e a ottimizzare ulteriormente il processo di controllo qualità.