Gestire il data center con lo smartphone: arriva EcoStruxure IT

Schneider Electric presenta EcoStruxure IT, l’evoluzione del Datacenter Management as a Service (DMaaS) per un mondo connesso in cui fondamentale proteggere i dati e le informazioni critiche mantenendo l’infrastruttura del data center al passo con le esigenze dell’IoT e dei nuovi ambienti IT che si estendono dall’on premise al cloud, all’edge.

EcoStruxure IT è un’architettura che consente di beneficiare al 100% dei vantaggi dell’approccio DMaaS in termini di disponibilità, protezione, sicurezza degli ambienti IT di oggi e del futuro.

Scegliendo il Data Management as a Service infatti si possono aggregare e analizzare grandi quantità di dati ottenute dai device connessi dell’infrastruttura data center dei clienti tramite una connessione protetta e crittografata; applicare algoritmi su grandi set di dati, raccolti anche da diversi Data Center (quindi in ottica multi sito) che operano nelle più diverse condizioni ambientali, per prevedere rischi quali guasti, superamento delle soglie di raffreddamento etc – moltiplicando la capacità di intelligence nel tempo grazie alla progressiva crescita del set di dati a disposizione; creare nuove opportunità di ricavo integrando il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture data center in pacchetti di offerta che possono essere forniti ai clienti sotto forma di “asset as a service”.

Con EcoStruxure IT si ha visibilità globale attraverso l’ecosistema ibrido con accesso direttamente da uno smartphone;

Il gestore di data center beneficia di informazioni sui dispositivi, allarmi intelligenti e monitoraggio attraverso un sistema aperto che raccoglie dati da tutti i dispositivi indipendentemente dal fornitore. Ha una oprevisione dei rischi potenziali facendo leva su analisi comparative globali e analisi nel data lake di EcoStruxure.

L'offerta di EcoStruxure IT comprende Gateway EcoStruxure IT, software gratuito che gestisce la comunicazione con i dispositivi monitorati, raccogliendo e inviando i dati dei dispositivi per la notifica intelligente degli allarmi; EcoStruxure IT App, applicazione gratuita per smartphone che tiene informati sullo stato di integrità della infrastruttura critica e invia notifiche di allarme in caso di problemi; interfaccia web di gestione remota multi sito che offre una panoramica dell’intera infrastruttura fisica, compresi i siti “lights out”: approfondimenti dettagliati, valutazioni, allarmi e la capacità di valutare le risorse.