Gestione automatica dei flussi degli adempimenti fiscali

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha creato per professionisti e aziende la soluzione Genya Telematici, che automatizza la gestione delle forniture telematiche, non rendendo più necessario accedere a Entratel.

Genya Telematici gestisce l’intero processo di invio e ricezione delle forniture telematiche verso Agenzia delle Entrate e Inps.

Il nuovo applicativo sostiene i professionisti nella gestione dell’intero flusso di tutti gli adempimenti degli intermediari fiscali, dall’invio all’archiviazione delle ricevute, garantendo il controllo di tutta la situazione degli invii telematici dello studio o dell’impresa.

Genya Telematici automatizza l’intero processo di gestione e guida il professionista lungo tutto il percorso di controllo, invio ed archiviazione documentale dell’adempimento.

Le dichiarazioni e le ricevute, anche di più anni, sono gestite, grazie a Genya Telematici, in un unico contenitore posizionato sul server e non più su uno o più personal computer.

La presenza di cruscotti, sempre disponibili, rende visibile l’analisi dei flussi delle spedizioni.

Tutte le forniture telematiche di dichiarazioni e deleghe e le corrispettive ricevute sono archiviate nel «Sistema di gestione documentale», mentre tutti i fascicoli telematici sono facilmente condivisibili con i clienti attraverso il portale Genya OneClick.

I vantaggi per il professionista e le aziende sono molteplici. Genya Telematici consente la gestione completa di tutto il flusso di forniture, dichiarazioni e ricevute in un unico contenitore, rendendo non più necessario accedere ad Entratel.

Integrata nel flusso operativo e nella user experience di Genya, Genya Telematici consente un percorso digitale guidato che accompagna l’operatore in tutte le fasi di controllo, invio e archiviazione del fascicolo, anche grazie ad un’interfaccia grafica chiara e intuitiva che semplifica e velocizza ogni passaggio.

Anche la sicurezza nelle attività di studio è accresciuta perché i moduli di controllo sono presenti nell’infrastruttura di Genya.

Secondo Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, maggiore la quantità di adempimenti da gestire maggiore sarà l’evidenza dell’efficienza di Genya Telematici, anche grazie al collegamento automatico della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate alla fornitura e alla singola dichiarazione.

Inoltre Genya Telematici facilita la ricerca di un modello grazie alle modalità di ricerca per contribuente.