GDPR, Fujitsu fa l’appliance integrata per proteggere tutti i dati

Fujitsu ha introdotto una piattaforma dati per il mondo digitale con Eternus CS200c S4, appliance integrata di nuova generazione per la protezione dei dati in ambienti fisici, virtuali e cloud.

Si tratta di una soluzione all-in-one immediatamente operativa che aiuta le aziende di ogni dimensione ad aumentare la propria efficienza, garantire la continuità e la crescita del business, e supportare la conformità con il GDPR riducendo nel contempo costi e complessità.

Fujitsu Eternus CS200c S4, appliance basata su Commvault Data Platform, semplifica la protezione e la gestione dei dati nel digitale.

La soluzione è stata progettata per garantire la continuità del business ed è in grado di gestire volumi di dati business-critical.

La appliance combina un hardware Fujitsu con il software Commvault per la gestione dati in un’unica unità di backup integrata che protegge i dati attraverso le applicazioni business e le infrastrutture virtualizzate, convergenti e iperconvergenti.

Facendo leva sulla soluzione Commvault per la gestione e la protezione dei dati, il dispositivo consolida le operazioni critiche di tutela delle informazioni, rispetto della conformità e data discovery all’interno di una singola soluzione unificata che offre alle aziende la piena visibilità su tutti i dati personali che vengono memorizzati, siano essi strutturati o non strutturati, residenti on-premise piuttosto che nel cloud.

La appliance viene consegnata già preinstallata e preconfigurata, assicurando così l'immediata messa in opera onsite con tempi di implementazione che possono scendere anche a 30 minuti e un funzionamento privo di problemi con la possibilità di effettuare i backup su cloud, disco o nastro.

La soluzione offre un'approfondita integrazione con gli hypervisor per le operazioni di backup e recovery in ambienti IT fisici e virtuali, oltre che per il supporto di copie snapshot di tipo application-consistent con ripristino dei dati praticamente istantaneo: due accorgimenti studiati a garanzia della continuità del business.

Le tecniche integrate di cifratura crittografica e di replica assicurano la costante disponibilità online e protezione dei dati business-critical contro ransomware e cyberattacchi.

La appliance si indirizza ad aziende e sedi distaccate, che ricercano una soluzione efficiente e subito pronta per il backup e per una serie di scenari che includono il backup di macchine virtuali, sistemi integrati, posta elettronica e archiviazione di sistema e per il backup degli endpoint.