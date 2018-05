GDPR, alle domande risponde un chatbot

Lo studio legale Norton Rose Fulbright ha creato Parker, un chatbot dotato di intelligenza artificiale che risponde a quesiti relativi al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Parker è una chat virtuale fruibile gratuitamente via internet che aiuta le aziende a determinare se il nuovo GDPR si applica al loro business ed è pensato in modo particolare per le imprese che operano anche nelle giurisdizioni che non fanno parte dell’Unione Europea.

Clicca qui per provere Parker

Norton Rose Fulbright è uno studio legale organizzato a livello globale per settori industriali, con expertise focalizzata in diritto finanziario, dell’energia, delle infrastrutture e dei trasporti, della tecnologia e dell’innovazione, delle scienze biologiche e della sanità. Ha oltre 4.000 avvocati in più di 50 sedi in Europa, Stati Uniti, Canada, America Latina, Asia, Australia, Africa, Medio Oriente e nell’area Asia-Pacifico e fa un fatturato di circa 2 miliardi di dollari. In Italia è presente dal 2000 erogando servizi legali nei settori energia; assicurativo; diritto del lavoro; contenzioso di alto livello nel settore assicurativo; banca e finanza; risoluzione delle controversie e contenzioso; regolamentazione; societario e M&A; fallimentare e concorsuale. I settori strategici di competenza sono: trasporto marittimo; assicurazioni; infrastrutture; energia; agro-alimentrare; scienze biologiche e sanità.

Ideato da Nick Abrahams, Global head of technology and innovation di Norton Rose Fulbright e dall’Associate Edward Odendaal dell’ufficio di Sydney, Parker è già stato testato in Australia al momento dell’entrata in vigore del nuovo regime di notifica della protezione dei dati.

La nuova release per la GDPR è stata sviluppata da Kerri Crawford, Senior associate della sede di Johannesburg di Norton Rose Fulbright, in stretta collaborazione con il team europeo specializzato in materia di protezione dei dati.

Per Abrahams, “Parker è uno dei primi chatbot specializzati in protezione dei dati a livello globale basato sull’intelligenza artificiale. A sole 24 ore di distanza dal suo lancio in Australia, nel dicembre scorso, aveva già avuto oltre 1000 conversazioni, consentendo a i clienti di accedere ad informazioni legali in un modo nuovo, efficiente ed economico. Davanti alla più grande revisione della normativa europea sulla protezione dei dati degli ultimi 20 anni e in considerazione che molte imprese non appartenenti all'Ue possono comunque essere soggette al GDPR in base alle loro attività in Europa, abbiamo sviluppato una nuova release di Parker in grado di rispondere rapidamente e intuitivamente a domande standard in relazione alle nuove norme, consentendo così ai client i di intervenire laddove necessario. Crediamo che i chatbot legali abbiano vaste applicazioni per i nostri clienti, molti dei quali hanno espresso un forte interesse nell'esplorazione e nello sviluppo di queste tecnologie per aiutare a soddisfare le loro più pressanti esigenze di business”.

Il gruppo di avvocati specializzati nella protezione dei dati di Norton Rose Fulbright, dislocati in tutti gli uffici del network, rappresenta clienti di diversi settori che operano in diverse parti del mondo, ciascuno dei quali si trova di fronte a un insieme unico di problematiche connesse alla protezione dei dati.

Lo Studio fornisce consulenza ai clienti su complesse questioni nazionali e transnazionali associate a dati aziendali personali e sensibili, tra cui la relativa raccolta, utilizzo, conservazione, divulgazione e trasferimento.

Norton Rose Fulbright, infine, offre consulenza ai clienti sugli aspetti legati alla compliance e alla strategia aziendale in materia di riservatezza dei dati e gestione dei rischi per la sicurezza e in caso di violazione dei dati fornisce un servizio di risposta agli incidenti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7