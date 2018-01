Gdpr e cybersecurity, consigli per gli ultimi mesi

Il GDPR sostituirà la Direttiva Europea sulla Protezione dei Dati il 25 maggio 2018 e sarà la principale normativa vigente in merito a come le aziende devono trattare e proteggere i dati personali dei cittadini europei.

L’obiettivo del GDPR è migliorare e armonizzare le leggi sulla privacy in tutta Europa, semplificando il rispetto di queste normative per le aziende multinazionali, eliminando il mosaico di leggi specifiche per ogni paese che, attualmente, sono in essere sotto questa Direttiva.

Le aziende europee stanno mettendo in pratica una serie di accorgimenti per rispettare questa scadenza.

Abbiamo intervistato Gabriel Leperlier, Head of Continental Europe Advisory Services GRC/PCI di Verizon Enterprise Solutions per capire come affrontare questi mesi che mancano all’entrata in vigore del regolamento.