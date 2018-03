Gas, è italiano il contatore intelligente per l’Europa

Pietro Fiorentini, società che applica la tecnologia NB-IoT ai contatori intelligenti, ha annunciato che il suo modello di contatore del gas RSE con connettività 3GPP NB-IoT è stato ritenuto conforme alle direttive dell'Unione Europea.

Si tratta, fa sapere Fiorentini, del primo contatore del gas dotato di connettività NB-IoT sul mercato a ottenere le certificazioni UE RED (Radio Emission Directive), MID (Measuring Instrument Directive) e ATEX (Installations in Explosive Atmosphere).

Pietro Fiorentini ha già condotto con successo diversi test sul contatore del gas intelligente NB-IoT in Italia, Spagna, Cina, Portogallo, Iran, Svezia, Irlanda, Lituania, Estonia e Polonia.

Pietro Fiorentini è fornitore globale di soluzioni integrate nella filiera del gas naturale, con prodotti per controllo, misurazione e trattamento. È attivo nella digitalizzazione della rete di gas digitale fornendo misuratori e sensori con connettività. La misurazione intelligente del gas è una pietra miliare nella visione aziendale con milioni di contatori di gas intelligenti già distribuiti sul mercato. Pietro Fiorentini è attivo attraverso una rete che copre più di 80 paesi in tutto il mondo.

Cristiano Nardi, Executive Chairman di Pietro Fiorentini, ha dichiarato che la socetà è pronta per una produzione massiccia nelle fabbriche in Italia e in Cina.

L’ecosistema IoT "GLocal" (Global Local) di Huawei, che supporta lo sviluppo della tecnologia NB-IoT con partnership con specialisti del settore, ha contribuito alla realizzazione del prodotto.

Collaborando con operatori europei, gli Open Lab NB-IoT di Huawei hanno fornito a Pietro Fiorentini un ambiente di test pre-integrazione per esplorare le potenzialità della tecnologia NB-IoT e l'integrazione della soluzione end-to-end prima delle fasi di trial e distribuzione commerciale.

Terranova Software ha contribuito con le proprie competenze allo sviluppo congiunto del sistema di acquisizione dati specifico per NB-IoT e di quelli di gestione dati dei contatori e di gestione della rete per garantire una connettività senza soluzione di continuità e l’integrazione complessiva della soluzione.

Le aziende di servizi possono gestire le loro reti in modo più efficiente e trasparente per i propri clienti poiché sfruttando questa tecnologia saranno in grado di sviluppare un modello di consumo più accurato e responsabile.